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Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Göztepe Fenerbahçe Süper Lig maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi Göztepe kendi sahasında seyircisiz olarak Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan iki takım, Süper Lig'in ilk haftasından galibiyetle ayrılmak istiyorlar. Peki, Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Hürriyet Haber
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Spor Toto Süper Lig'in başlamasına çok az bir zaman kala futbolseverler maç programını araştırmaya başladılar. Lig'in yeni ekibi Göztepe kendi sahasında güçlü ekip Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yeni transferleriyle sahada olacak olan Fenerbahçe, ligin ilk haftasından galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA

Göztepe Fenerbahçe maçı 12 Ağustos Cumartesi günü, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele İzmir'in Bornova Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

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