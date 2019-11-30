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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.11.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Göztepe - Fenerbahçe: 2-2

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Göztepe - Fenerbahçe: 2-2

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Göztepe deplasmanındaydı. Mücadele 2-2 son buldu. Fenerbahçe, Yeni Malatya beraberliğinden sonra üst üste iki hafta berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 7. dakikada Andre Castro'nun golüyle geriye düştü. Serdar Aziz 44'te skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle son buldu. Alpaslan Öztürk'ün 63. dakikadaki penaltı golüne, Garry Rodrigues 68. dakikadaki golüyle karşılık verdi. Fenerbahçe 22 puana yükseldi. Göztepe ise 17 puanla haftayı kapadı. Fenerbahçe ligde bir sonraki maçını evinde Gençlerbirliği ile oynayacak. Göztepe ise Ankaragücü'ne konuk olacak.

Süper Lig’in 13'üncü haftasında İzmir’de oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçı nefesleri kesti, ancak sahadan kazanan çıkmadı: 2-2. Göztepe maçın 7'nci dakikasında Castro’nun golüyle öne geçerken, Fenerbahçe ilk yarının bitimine 1 dakika kala Serdar’la eşitliği yakaladı. İkinci yarıya ise Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen kararlar damga vurdu. 58'inci dakikada Göztepe penaltı kazandı, Alpaslan’ın atışını Altay kullandı. Aynı dakika içinde Fenerbahçe golü buldu ancak VAR uyarısı sonrası gol iptal olup penaltının tekrarına karar verildi. 63’te Alpaslan bu kez penaltıdan ağları sarstı. Fenerbahçe 68’de Rodrigues’le eşitliği sağladı. Sarı-lacivertlilerde 90+1’de Gustavo kırmızı kart görürken, iki takım da 1’er puanı hanelerine yazdırdı. Yeni Malatyaspor deplasmanın ardından Göztepe’yle de eşitliği bozamayan Fenerbahçe iki haftada 4 puan kaybedip yarışta yarı aldı.

Ali Koç ve Göztepeli taraftarlar arasında gerginlik
Ali Koç ve Göztepeli taraftarlar arasında gerginlik

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig’in 13'üncü haftasında İzmir’de Göztepe’ye konuk olan Fenerbahçe’de Hasan Ali şoku yaşandı. Kasığından sakatlığı bulunan tecrübeli sol bek bir süre ısındı ve kendini denedi ancak oynayacak durumda olmayan Hasan Ali maça 35 dakika kala on birden çıkarıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, Hasan Ali’nin yerine Deniz Türüç’ü on bire monte etti.

MURİÇ YEDEK KULÜBESİNDE

Fenerbahçe’de geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen golcü Vedat Muriqi, 21 kişilik kadroya dahil edildi ancak Ersun Yanal, Kosovalı forveti yedek soyundurdu. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı yüzünden Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarından görev alamayan Max Kruse takıma döndü. Alman oyuncu, Muriqi’n yedek soyunduğu karşılaşmada forvette görev yaptı.

ERSUN YANAL'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçından 2 değişiklik yaparak Göztepe karşısına çıktı. Deneyimli teknik adam, Tolga’nın yerine Rodrigues’e, Alper’in yerine de Kruse’ye görev verdi.

KARŞILAŞMAYA BÜYÜK İLGİ

Göztepe-Fenerbahçe maçına her iki takım taraftarı da büyük ilgi gösterdi. Ev sahibi takım taraftarı, stadı tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 8 bin Göztepe taraftarı atkı, flama ve bayraklarla görsel şov hazırladı. Konuk Fenerbahçeliler de misafir kale arkası tribünü tamamen doldurdu.

MOSSORO'YA KESİK

Göztepe’de sakatlığı süren Poko, Fenerbahçe’ye karşı forma giyemezken, teknik direktör İlhan Palut takımın önemli kozlarından Brezilyalı Marcio Mossoro’yu Fenerbahçe’ye karşı yedek soyundurdu. Mossoro’nun yerine İtalyan Napoleoni görev aldı. Göz-Göz’de cezası sona eren Alpaslan ise on bire döndü. İlhan Palut geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında şans verdiği stoper Reis’i kulübeye çekip Alpaslan’ı sahaya sürdü.

ÖNLEMLER ALINDI

Göztepe-Fenerbahçe maçı öncesi İzmir emniyeti Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda geniş güvenlik önlemleri aldı. Üzerinde kesici, yanıcı ve patlayıcı madde olanlar stadın çevresine dahi sokulmadı.

Fenerbahçe - Göztepe maçında şoke eden olay
Fenerbahçe - Göztepe maçında şoke eden olay!

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe geliştirdi. Sağdan Gustavo’nun ortasında Kruse bomboş pozisyonda kafayı vurdu, top kaleci Beto’nun bakışları arasında üstten auta çıktı.

7'nci dakikada Göztepe golü buldu. Soldan Berkan’ın ortasında Zanka topu kafayla uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında meşin yuvarlağı kontrol eden Castro yerden vurdu. Top yan direğe çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.

12'nci dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Kruse’nin topuk pasında Deniz şutunu çekti, top yandan dışarı gitti.

21'inci dakikada sağ kanat akınından Göztepe kalesine yüklenen Fenerbahçe’de Gustavo’nun ceza sahası dışından çektiği sert şut sonuç getirmedi.

36'ncı dakikada Rodrigues’in derinlemesine pasında sol çaprazda topla buluşan Deniz’in sert şutunda kaleci Beto gole izin vermedi.

39'uncu dakikada Berkan’ın ceza sahası sağ çaprazından Berkan serbest vuruşu kullandı, kaleci Altay topu son anda kornere çeldi.

44'üncü dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Emre’nin sol kanattan kullandığı kornerde savunmanın arasından topa iyi yükselen Serdar kafayla ağları sarstı: 1-1.

54'üncü dakikada Fenerbahçe orta sahasının kaptırdığı topla sağ kanattan ceza alanına giren Halil’in yerden vuruşunu kaleci Altay ayaklarıyla çeldi.

56'ncı dakikada hakem Abdulkadir Bitigen Video Yardımcı Hakem (VAR) odasının uyarısı sonrası Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Gustavo, ceza sahası içinde Soner’i düşürdü. Hakem Bitigen pozisyonu devam ettirdi. Ancak uyarı sonrası VAR’a giden Bitigen pozisyonu izleyip beyaz noktayı gösterdi.

58'inci dakikada Alpaslan’ın kullandığı penaltı atışını kaleci Altay kurtardı.

58'inci dakikada Fenerbahçe golü buldu ancak ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Kontratağa kalkan sarı-lacivertlilerde Rodrigues sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Rodrigues’in sol çaprazdan aşırtma vuruşunda Moses topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Abdulkadir Bitigen VAR’dan gelen uyarı sonrası golü iptal etti. VAR’a giden Abdulkadir Bitigen, Kaleci Altay’ın ilk penaltı esnasında ayaklarının çizgi üzerinde olmadığına hükmedip penaltının tekrar edilmesini istedi. Fenerbahçeli oyuncular ve yedek kulübesi uzun süre hakemlere itiraz etti, ancak karar değişmedi.

63'üncü dakikada Alpaslan bu kez penaltıyı gole çevirdi: 2-1.

68'inci dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Kruse’nin sol kanattan açtığı ortada Muriqi topu kafayla arka direğe indirdi. Rodrigues boş durumda topu kayarak filelere gönderdi: 2-2. Pozisyon yaklaşık 3 dakika VAR’da incelendi. Ardından gol kararı verildi.

80'inci dakikada Fenerbahçe savunması adeta etten duvar ördü. Önce Napoleoni vurdu, top Gustavo’dan döndü. Ardından bu kez Serdar kale önünden şutunu çekti, meşin yuvarlak yeniden döndü.

87'nci dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Ferdi’nin kullandığı köşe atışında Ozan’ın kafasında top üst direkten oyun alanına geri döndü.

90+1. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Halil’i düşüren Gustavo ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen , Serkan Ok , Mehmet Cem Hanoğlu

GÖZTEPE: Beto - Gassama , Titi , Alpaslan , Berkan , Castro , Soner , Napoleoni (Dk. 80 Mossoro), Serdar (Dk. 90+8 Yasin), Halil , Jerome (Dk. 90 Deniz)

FENERBAHÇE: Altay - Ozan , Zanka (Dk. 64 Muriqi ), Serdar , Dirar , Gustavo , Emre (Dk. 75 Jailson), Deniz (Dk. 82 Ferdi), Moses , Rodrigues , Kruse

GOLLER: Dk. 7 Castro, Dk. 63 Alpaslan (Pen.) (Göztepe), Dk. 44 Serdar, Dk. 68 Rodrigues (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Gustavo (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Gassama (Göztepe) - Emre, Gustavo, Dirar, Altay, Serdar, Jailson (Fenerbahçe)

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