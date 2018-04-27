Göztepe farka koştu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
27.04.2018 - 21:52, Son Güncelleme:

Göztepe farka koştu

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Göztepe farka koştu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Mücadeleyi Göztepe 5-0 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini Axel Ngando (2), Nabil Ghilas (2) ve Demba Ba kaydetti. Göztepe bu skorla 47 puana yükseldi. Son sıradaki Karabükspor 2 hafta önce küme düşmeyi garantilemişti. İzmir temsilcisi ligde bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Karabükspor ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

Ayrıntılar gelecek...

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Galatasaray303663
2Önceki2 Beşiktaş303462
3Önceki3 Başakşehir302262
4Önceki4 Fenerbahçe303060
5Önceki5 Trabzonspor30946
6Önceki7 Göztepe30-544
7Önceki8 Sivasspor30-544
8Önceki6 Kayserispor30-644
9Önceki9 Kasımpaşa30-240
10Önceki10 Yeni Malatyaspor30-638
11Önceki13 Bursaspor30-236
12Önceki12 Akhisar Bld. Spor30-1035
13Önceki11 Antalyaspor30-1635
14Önceki16 Konyaspor30-332
15Önceki14 Alanyaspor30-632
16Önceki17 Osmanlıspor30-632
17 Önceki15 Gençlerbirliği30-1430
18Önceki18 K. Karabükspor30-5012
Puan durumu

Göztepe farka koştu

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