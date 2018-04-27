Göztepe farka koştu
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, Kardemir Karabükspor'u konuk etti. Mücadeleyi Göztepe 5-0 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini Axel Ngando (2), Nabil Ghilas (2) ve Demba Ba kaydetti. Göztepe bu skorla 47 puana yükseldi. Son sıradaki Karabükspor 2 hafta önce küme düşmeyi garantilemişti. İzmir temsilcisi ligde bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Karabükspor ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.
Ayrıntılar gelecek...
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Galatasaray
|30
|36
|63
|2Önceki2
|Beşiktaş
|30
|34
|62
|3Önceki3
|Başakşehir
|30
|22
|62
|4Önceki4
|Fenerbahçe
|30
|30
|60
|5Önceki5
|Trabzonspor
|30
|9
|46
|6Önceki7
|Göztepe
|30
|-5
|44
|7Önceki8
|Sivasspor
|30
|-5
|44
|8Önceki6
|Kayserispor
|30
|-6
|44
|9Önceki9
|Kasımpaşa
|30
|-2
|40
|10Önceki10
|Yeni Malatyaspor
|30
|-6
|38
|11Önceki13
|Bursaspor
|30
|-2
|36
|12Önceki12
|Akhisar Bld. Spor
|30
|-10
|35
|13Önceki11
|Antalyaspor
|30
|-16
|35
|14Önceki16
|Konyaspor
|30
|-3
|32
|15Önceki14
|Alanyaspor
|30
|-6
|32
|16Önceki17
|Osmanlıspor
|30
|-6
|32
|17 Önceki15
|Gençlerbirliği
|30
|-14
|30
|18Önceki18
|K. Karabükspor
|30
|-50
|12
Yorumları Göster
Yorumları Gizle