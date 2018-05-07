Göztepe evinde Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Göztepe ile Evkur Yeni Malatyaspor 0-0 berabere kaldı.
Stat: Bornova
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu (Dk. 84 Muhammed Enes Durmuş), Reis, Kosanovic, Leo, Halil Akbunar, Poko, Castro, Tayfur Bingöl (Dk. 58 Demba Ba), Axel (Dk. 73 Gouffran), Ghilas
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Eren Tozlu (Dk. 68 Gilberto), Diallo (Dk. 80 Rahman Bura Çağıran), Azubuike, Adem Büyük (Dk. 90 3 Dia), Aytaç Kara, Boutaib
Sarı kartlar: Dk. 31 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 61 Poko, Dk. 75 Ghilas, Dk. 83 Demba Ba (Göztepe)
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
Müsabakanın 56. dakikasında hızlı gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında savunma oyuncularına rağmen topla ceza alanına giren Adem Büyük'ün vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları pozisyonu uzaklaştırdı.
64. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Eren'in kafa vuruşunda kaleci Beto topu kontrol etti.
69. dakikada ceza alanı içinde meşin yuvarlakla buluşan Bouatib'in sert vuruşunda top direkten döndü. Daha sonra Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncular ofsayt pozisyonunda kaldı.
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