Göztepe evinde Bursa'yı devirdi
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi.
Stat: Bornova
Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan
Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Kosanovic, Leo, Wallace Reis, Halil Akbunar (Dk. 89 Muhammed Enes Durmuş), Castro, Poko, Ngando (Dk. 72 Selçuk Şahin), Gouffran, Ghilas (Dk. 69 Tayfur Bingöl)
Bursaspor: Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Titi, Barış Yardımcı, Aziz Eraltay, Agu (Dk. 71 Sow), Shehu, Furkan Soyalp (Dk. 55 Emre Taşdemir), Yusuf Erdoğan (Dk. 84 Grozav), Batalla, Stancu
Goller: Dk. 50 Ghilas, Dk. 79 Tayfur Bingöl (Göztepe), Dk. 87 Sow (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Ertuğrul Ersoy, Dk. 59 Agu, Dk. 65 Titi, Dk. 82 Aziz Eraltay (Bursaspor), Dk. 80 Tayfur Bingöl (Göztepe)
MAÇTAN NOTLAR
50. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Sabri Sarıoğlu'nun ceza alanına ortasında Ghilas topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
79. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Castro'nun savunmanın arkasına gönderdiği topa Tayfur Bingöl hareketlendi. Bu futbolcunun ceza alanı dışından vuruşunda, top filelere gitti: 2-0
87. dakikada Bursaspor, Sow'la skoru 2-1'e getirdi. Göztepe savunmasından dönen topa kafayı vuran Sow, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Göztepe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
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