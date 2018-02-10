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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber: Ve UEFA'dan tarih alındı

Futbol
10.02.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

Göztepe evinde 90+5'te yakalandı

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Süper Lig'de 21. hafta maçında Göztepe sahasında Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldı. Bornova İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Osmanlıspor'un gollerini 43. dakikada Özer Hurcamı ve 59. ve 90+5. dakikalarda Cikalleshi atarken, ev sahibi Göztepe'nin golleri 23. dakikada Demba Ba, 35. dakikada Gouffran ve 84. dakikada Castro kaydetti. Bu sonucun ardından Göztepe puanını 33'e yükseltirken, Osmanlıspor da puanını 19 yaptı.

Hakemler: Arda Kardeşler, Bahattin Duran, Tarık Ongun 
Göztepe: Beto, Tanju Kayhan (Dk. 68) Sabri Sarıoğlu), Kosanovic, Kadu (Dk. 52 Wallace Reis), Traore, Halil Akbunar (Dk. 59 Ghilas), Selçuk Şahin, Rotman, Gouffran, Castro, Demba Ba 
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın Ayhan, Numan Çürüksu, Pinto, Serdar Gürler, Lumanza, Ceyhun Gülselam (Dk. 46 Lawal), Umar, Özer Hurmacı (Dk. 77 Mehmet Güven), Mehmet Batdal (Dk. 52 Cikalleshi) 
Goller: Dk. 23 Demba Ba, Dk. 35 Gouffran, Dk. 84 Castro (Göztepe), Dk.
43 Özer Hurmacı, Dk. 59 ve 90+5 (Penatıldan) Cikalleshi (Osmanlıspor) 
Sarı kartlar: Dk. 30 Ceyhun Gülselam, Dk. 41 Vrsajevic, Dk. 69 Umar, Dk. 76 Özer Hurmacı (Osmanlıspor), Dk. 52 Kadu, Dk.75 Castro, Dk. 83 Beto, Dk. 89 Sabri Sarıoğlu (Göztepe)

Göztepe evinde 90+5te yakalandı

MAÇIN GOL DAKİKALARI
23. dakikada Göztepe öne geçti. Gouffran'ın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Demba Ba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. 
35. dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Castro'nun yaptığı ortada ceza alanı içinde topa iyi yükselen Gouffran'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0. 
43. dakikada Osmanlıspor farkı 1'e indirdi. Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı ortada Kosanovic'in uzaklaştırmak istediği topla buluşan Özer Hurmacı'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1. 
59. dakikada Osmanlıspor beraberliği yakaladı. Defansın arkasına atılan topla buluşan Umar, kaleci Beto'nun kalesinde terk ettiği pozisyonda meşin yuvarlağı Cikalleshi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-2 
84. dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Gouffran'ın yaptığı vuruşta kaleciden dönen topu iyi takip eden Castro, ceza alanı içinde bekletmeden vurarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2. 
90+4. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Cikalleshi'nin Göztepe ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 90+5. dakikada atışı kullanan Cikalleshi tekrar beraberliği sağladı: 3-3. 

DEMBA BA'YA SEVGİ GÖSTERİSİ
Göztepe'nin devre arasında kadrosuna dahil ettiği dünyaca ünlü golcü Demba Ba, Sarı-kırmızılı taraftarın önünde ilk maçına çıktı. Geçen hafta deplasmanda oynanan Trazonspor karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen Senegalli oyuncu, Osmanlıspor sınavında ise on birde görevlendirildi. Göztepeli futbolseverler maç öncesi Demba Ba'ya sevgi gösterilerinde bulunurken, tecrübeli oyuncu da tribünlere alkışla karşılık verdi. Maçın 23'üncü dakikasında ağları sarsan Demba Ba büyük bir sevinç yaşadı. Son olarak 30 Nisan 2017'de Beşiktaş formasıyla ağları sarsan Ba, yaklaşık 10 ay sonra gol atmayı başardı. Göztepe'nin ikinci golüne imza atan Gouffran da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı

LUCESCU MAÇI İZLEDİ
Teknik Direktör Tamer Tuna, kart cezalısı Poko'nun yokluğunda Rotman'a şans verirken, geçen hafta 21 kişilik kafilede yer almayan Scarione ve Tayfur da yedek kulübesinde kendine yer buldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 8 bin Sarı-kırmızılı futbolsever tribünlerdeki yerini aldı. Müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da izledi.

Göztepe evinde 90+5te yakalandı

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