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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.12.2018 - 15:54, Son Güncelleme:

Göztepe, eski hocasını üzdü!

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Göztepe, eski hocasını üzdü!

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Ankaragücü, saha sorunu nedeniyle Kayseri Kadir Has Stadı'nda bu sezon ikinci kez konuk olarak oynadığı maçta Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.

Ankaragücü daha önce de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) aldığı kararla, başkentteki stadının zemininin bozuk olması nedeniyle Beşiktaş maçını Kayseri'de oynamış ve karşılaşmayı 4-1 kaybetmişti.

10'uncu dakikada Göztepe'den Castro'nun pasıyla buluşan Jarome'nin ağlara giden golünü hakem Özgür Yankaya ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı.
12'nci dakikada Ankaragücü'nün gelişen atağında Faty'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan İlhan Parlak'ın şutunda top az farkla yan ağlarda kaldı.
33'üncü dakikada Jerome, Ankaragücü ceza alanına girdi. Jerome topa dokunmakta geç kalınca kaleci Korcan sakatlanma pahasına topa sahip oldu.
38'inci dakikada Ankaragücü ceza sahasında yakın mesafeden Jerome'nin ara pasıyla topla buluşan Halil'den önce Kenan topa son anda ayak koyup, meşin yuvarlığı uzaklaştırdı.
İlk yarı golsüz tamamlandı: 0-0
50'nci dakikada Göztepe'den Castro'nun başlattığı atakta Halil'in ortasına Jerome arka direkte sol ayağı ile vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi: 0-1
69'uncu dakikada Göztepe'nin kontra atağında Halil topu Pako'ya aktardı. Sol çaprazdan içeri giren Poko ara pasında topla buluşan Halil takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2
79'uncu dakikada Castro'nun araya bıraktığı topa Ankaragücü ceza alanında son dokunuşu Gouffran yaptı ve skoru 3-0’a getirdi.
83'üncü dakikada Kenan'ın korner gönderine yakın yerden yaptığı ortada Keahinde'nin şutu kaleci Beto'da kaldı.
Maç Göztepe'nin 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Özgür Yankaya (xxx),Süleyman Özay (xxx), Mehmet Kısal (xxx)
ANKARAGÜCÜ: Korcan (x) - Mehmet Sak (xx), Alihan (xx), Kone (x), Kenan (x), Sedat (xx), Faty (x) (Dk.58 Putsila x), Mokhtar (x) (Dk.80 Kehinde x), İlhan Parlak (xx), El Kabir(xx) (Dk. 67 Cerci x), Kubilay(x)
GÖZTEPE: Beto (xxx), Alpaslan (xxx), Titi (xxx), Reis (xxx), Berkan (xx), Poko (xxx), Borges (xx), Gouffran (xxx) (Dk. 83 Yalçın ), Castro (xxxx), (Dk. 90 Tayfur), Halil (xxx) (Dk. 75 Ngando x), Jarome (xxx)
GOLLER: Dk. 50 Jarome, Dk. 69 Halil, Dk. 79 Gouffran (Göztepe)
SARI KARTLAR: Faty, Mehmet Sak (Ankaragücü), Reis (Göztepe)

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