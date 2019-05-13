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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
13.05.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Göztepe, düşme hattının hemen üstünde

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Göztepe, düşme hattının hemen üstünde

Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yenilmesiyle son 2 haftaya 15. sırada girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenilmesiyle son 2 haftaya küme düşme hattının hemen üzerinde girdi. Lige tutunma mücadelesini sürdüren Göztepe, art arda aldığı 2 galibiyetin ardından 32. haftada ağırladığı Demir Grup Sivasspor'la 3-3 berabere kaldı.

İzmir temsilcisi, puanını 34'e çıkarıp, 31. haftada olduğu gibi küme düşme hattının üzerinde 15. sıradaki yerini korudu. Sarı-kırmızılı ekip, düşme hattındaki rakipleri Bursaspor'un 1, Büyükşehir Belediyespor'un ise 2 puan önünde yer alıyor.

- Bursaspor maçı kritik

Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor ile çok kritik bir müsabakaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor'u yenmesi ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da puan kaybetmesi durumunda, ligde kalmayı garantileyecek. İzmir temsilcisi, Bursaspor deplasmanında yenilmesi halinde, sıralamada rakibine geçilecek ve sezonun son haftasına küme düşme hattında girecek. Maçın beraberlikle tamamlanması durumunda ise Göztepe ile Bursaspor arasındaki puan farkı korunacak ancak sıralama Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un alacağı sonuca göre şekillenecek.

- Kalan maçlar

Akhisarspor'un küme düşmesinin kesinleştiği ligde Göztepe, son 2 haftada en yakın rakipleri Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un üzerinde sezonu tamamlamaya çalışacak. Göztepe, Bursaspor maçının ardından sahasında MKE Ankaragücü önünde sezonu tamamlayacak. Bursaspor, sahasında oynayacağı Göztepe müsabakasının ardından, son maçıda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 33. haftada Fenerbahçe'yi ağırlayıp, 34. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında puan arayacak.


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