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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.11.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Göztepe dış sahada şaha kalktı

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Göztepe dış sahada şaha kalktı

Süper Lig’de milli aranın ardından sezonun çıkış yapan ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’u deplasmanda 1-0 yenen Göztepe, dış saha fobisini yendi.

Süper Lig’e 14 yıl sonra tekrar çıktığı sezondan bu yana deplasmanlarda oldukça zorlanan sarı-kırmızılılar, üst üste Trabzonspor ve Alanyaspor’u yenerek çok kritik 6 puan topladı. 2017-18 sezonunun ikinci yarısında hiç dış saha galibiyeti alamayan Göztepe, geçen sezon ise gurbette sadece 3 maç kazanabildi. 2018-19’da Trabzonspor’u 2-1 yenen Göz-Göz, Ankaragücü engelini Kayseri’de 3-0’lık skorla aşmıştı. Küme düşmeme mücadelesi veren Göztepe, şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir’i de İstanbul’da 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu sezon da deplasmanlarda kötü sonuçlara imza atan Göztepe, Trabzonspor ve Alanyaspor galibiyetleriyle şeytanın bacağını kırdı.

Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna’nın ayrılmasının ardından 3 haftada 7 puan topladı. 1-0 kazanılan Trabzonspor maçına kaleci antrenörü Suat Arıcan’la çıkan Göztepe, genç teknik adam İlhan Palut yönetiminde ise BTC Turk Yeni Malatyasporla evinde 1-1 berabere kalıp, Alanya’dan zaferle döndü. Çıkışa geçen ve gözünü üst sıralara çeviren İzmir ekibi, cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakaya odaklandı. Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Göztepe’de orta saha Pokonun sakatlığı sürerken, defansta görev yapan Alpaslan’ın cezası sona erdi. Alanyaspor maçının son dakikalarında sakatlanan kaleci Beto’nun ise tedavisi sürüyor. Beto’nun Fenerbahçe karşısında sahadaki yerini alması bekleniyor.

Fenerbahçede, Göztepe mesaisi başladı
Fenerbahçe'de, Göztepe mesaisi başladı

Göztepe dış sahada şaha kalktı

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