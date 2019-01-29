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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.01.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Göztepe diken üstünde!

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Göztepe diken üstünde!

Spor Toto Süper Lig’de üst üste Yeni Malatyaspor ve Galatasaray’a yenilip bir türlü çıkışa geçemeyen Göztepe’nin 19’uncu hafta sonunda düşme hattıyla arasında sadece 4 puan fark kaldı.

Galatasaray karşısında pozitif bir futbol ortaya koymasına rağmen sonuca gidemeyen Göztepe’de gözler cuma günü deplasmanda oynanacak kritik Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi.

Sezonun ilk yarısında da yine Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarından puansız ayrılıp Bornova Stadı’nda Fenerbahçe’yi deviren sarı-kırmızılılar tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapmaya başladı.

Hedeflediği konumdan uzak kalan İzmir ekibi, Kadıköy’den istediği sonucu çıkaramazsa tehlikeli bölgeye bir adım daha yaklaşacak. Kabus görmek istemeyen Göztepe, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından hem kupada, hem de ligde zorlu bir dönemece girecek.

Transferde kanat oyuncusu Serdar Gürler ve sol bek Lumor Agbenyenu’yu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar taraftarın dört gözle beklediği forvet transferini ise gerçekleştirmeyecek.

Maçın hazırlıklarını günde çift idmanla sürdüren Göztepe’de cezalı orta saha Poko’nun yanı sıra, sakatlıkları süren sağ bek Gassama, sol bek Traore ve golcü Ghilas, Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek.

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