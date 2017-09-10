Göztepe deplasmanda Osmanlıspor'u devirdi

Stat: Osmanlı
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan
Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Maxso, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Özer Hurmacı (Dk. 46 Cikalleshi), Koray Altınay, Serdar Gürler (Dk. 75 Musa Çağıran), Josue, Umar (Dk. 46 Regattin), Doukara
Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Peybernes, Kadu, Traore, Rotman (Dk. 62 Halil Akbunar), Selçuk Şahin, Scarione (Dk. 90+1 Gouffran), Castro, Tayfur Bingöl (Dk. 84 Ngando), Jahovic
Goller: Dk. 25 Tayfur Bingöl, Dk. 45+1 Jahovic (penaltıdan) (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 67 Maxso (Osmanlıspor), Dk. 86 Halil Akbunar (Göztepe)
MAÇIN GOL ANLARI!
25. dakikada Göztepe öne geçti. Castro'nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl, yaptığı plase vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1
45+1. dakikada Castro, ceza alanı içinde Numan Çürüksu'nun müdahalesi sonrasında yerde kalınca hakem Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakika içinde penaltı atışını kullanan Jahovic, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 0-2