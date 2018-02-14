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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Göztepe deplasmanda bir başka!
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Futbol
dha
14.02.2018 - 13:46, Son Güncelleme:

Göztepe deplasmanda bir başka!

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Spor Toto Süper Lig’de pazartesi günü Gençlerbirliği’ne konuk olacak Göztepe, deplasman karnesine güveniyor.

Bu sezon deplasmana çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 18 puan toplayan Göztepe, ligin dış sahada en iyi performans sergileyen 4 takımından biri oldu. Evinde ise sadece 16 puanı hanesine yazdıran Göztepe, deplasmanda 15 gol atıp 14 golü kalesinde gördü. İzmir ekibi dışarıda oynadığı maçlarda Osmanlıspor’u 2-0, Demir Grup Sivasspor’la Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-2, Antalyaspor’u 3-1 ve Kardemir Karabükspor’u da 1-0 mağlup etti. Deplasmanda Bursaspor ve Trabzonspor’la ise golsüz berabere kalan Göztepe, Kayserispor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye mağlup oldu.

Ligde 5 maçtır 3 puan yüzü görmeyen ve üst sıralardan uzaklaşan İzmir ekibinde teknik direktör Tamer Tuna Ankara deplasmanında zorunlu değişikliklere gidecek. Kalede cezalı Beto’nun yerine Günay’a şans verecek Tuna, orta sahada ise yine kart cezalısı Castro’nun yerine Poko’yu ilk 11’e monte edecek. Osmanlıspor müsabakasında sağ dizinden sakatlanan Kadu’yu riske edip etmemeyi düşünen Tuna’nın Wallace Reis’e hazır ol emri verdiği bildirildi.

Zor bir maça çıkacaklarını belirten genç teknik adam, "Gençlerbirliği’ni yenerek çıkışa geçmek istiyoruz. İyi bir futbol sergileyeceğiz" dedi.

Göztepe’de sakatlıkları süren Hakan ve Ömer de başkente götürülmeyecek.

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