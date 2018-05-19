Göztepe Çukur'a indi! Sosyal medya yıkıldı...
Spor Toto Süper Lig'de bu sezonun flaş takımı Göztepe, gelecek sezon giyilecek formaları müthiş bir tanıtım filmi ile duyurdu.
Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor'u 3-2'lik skorla yenerek 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Göztepe, bu sezon beklentilerin üzerine çıktı ve ligin bitimine 1 hafta kala 49 puanla 6. sırada bulunuyor.
Göztepe gelecek sezonki formalarını da son yılların popüler televizyon dizisi Çukur ile tanıttı.
Çukur dizinin çekildiği mahalleye giden ve dizinin setinde yapılan çekime Göztepeli futbolcular Kadu, Poko ve Halil Akbunar katılırken, Çukur dizisinde yer alan Aliço, Vartolu ve berber Muhittin karakterleri Göztepe forma tanıtım filminde yer aldı.
Galatasaray Spor Kulübü de Göztepe maçı öncesi sosyal medyadan bu videoyu paylaştı...
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