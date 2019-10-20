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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Göztepe bu sezon deplasmanda kayıp! 4. maçı da kazanamadı...
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Futbol
DHA
20.10.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Göztepe bu sezon deplasmanda kayıp! 4. maçı da kazanamadı...

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Süper Lig’de milli maç arasının ardından Medipol Başakşehir deplasmanına çıkan Göztepe, 90+3’üncü dakikada Skrtel’in attığı golle İstanbul’dan puansız ayrılırken, maç bitiminde teknik ekip ve futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

Sahadan 2-1 yenik ayrılan Göztepe 5 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı.

Karşılaşmada diri bir görüntü ortaya koymasına rağmen istediği skoru alamayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Tamer Tuna golü bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Başakşehir’e karşı sahaya moralli ve özgüvenli çıktıklarını ifade eden genç teknik adam, "Bu maça kadar olan kaybetmeme serimiz, bizi kazanma arzusu ile sahaya çıkardı. Başakşehir’in üretkenliğini azaltıp, pozisyonlar bulma düşüncesindeydik, bunu da gerçekleştirdik ama golü bulmakta zorlandık. Pozisyon zenginliğine rağmen topu çizgiden geçiremedik" diye konuştu.

"Gol verimi adına düşük seviyedeyiz" diyen Tamer Tuna, "Bu oranı yukarıya çıkarmak zorundayız. Golcülerimizin arzuları, isteği bu konuda çalışmaları çok fazla ama bazen oyuncu bireyselliği sonucumuzu da etkiliyor. Geçen sezondan beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Eren de oynadı, şans buldu ama onunla da bunu sağlayamamıştık. Şimdi bir rekabet var, bunun soncunu bu takım görecektir. Devre arasındaki düşüncemizi daha sonra planlayacağız. Kafamızda düşünceler var" açıklamasında bulundu.

Göztepe, Başakşehir sınavıyla bu sezon deplasmanda oynadığı 4. maçını da kazanamadı.

Beşiktaş’a İstanbul’da 3-0 yenilip, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ile berabere kalan İzmir ekibi, Başakşehir’e diş geçiremedi.

Göz-Göz, gelecek hafta evinde Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.

Tamer Tuna: “Kazanamadığımızda da kaybetmemeliydik”
Tamer Tuna: “Kazanamadığımızda da kaybetmemeliydik”

Göztepe bu sezon deplasmanda kayıp 4. maçı da kazanamadı...

Göztepe bu sezon deplasmanda kayıp 4. maçı da kazanamadı...

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