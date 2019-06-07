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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
07.06.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Göztepe bu sefer işi sıkı tutacak! | Transfer haberleri...

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Göztepe bu sefer işi sıkı tutacak! | Transfer haberleri...

Spor Toto Süper Lig’de büyük kabus görerek son hafta kıl payıyla kümede kalmayı başaran Göztepe, yeni sezonda aynı duruma düşmemek için kadroyu yenileyecek.

Takımın iskeletini oluşturan isimleri kadroda tutacak sarı-kırmızılılar, bayram tatili sonrası yeni haftada iç transferde terleyecek.

Göztepe’nin takımın değişilmez isimleri Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Alpaslan, Castro, Halil, Serdar ve Deniz Kadah’ı kesin olarak kadroda tutması bekleniyor. Bu isimlerden Berkan hariç tüm futbolcuların sözleşmesi devam ediyor.

Bu sezon beklenen performansın gerisinde kalan Borges ve Poko’nun yanı sıra son haftalarda formu yükselmesine rağmen 28 maçta 5 gol atabilen Jerome’un durumları belirsiz. Jerome konusunda hücuma yapılacak takviyeye göre karar verilecek.

Takımın en skoreri Yasin Öztekin’in adı transferde Beşiktaş’la anılıyor. Yine ağır sakatlıklar yaşayan Kerem Atakan’ın kiralık verilmesi öngörülüyor.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları nedeniyle 2 sezondur istikrarı yakalayamayan Traore, Hakan, Kadu, ligde hiç oynamayan Grillo, kiralık gelip bekleneni veremeyen Agbenyenu, 2 sezondur patlama yapamayan Gouffran, Ngando ve Ghilas’ın isimleri gönderilecekler arasında geçiyor.

Bu isimlerden Kadu, Traore, Agbenyenu ve Gouffran’ın sözleşmeleri bitti. Geçen sezon bonservisle alınıp sözleşmeleri süren yabancıları göndermekte sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, özellikle kadroda düşünülmeyen lejyonerleri zararsız elden çıkarmak için yine yoğun mesai harcayacak.

Takımda şimdiye kadar yalnız Tayfur’la yollar ayrıldı.

Göztepe bu sefer işi sıkı tutacak | Transfer haberleri...

KİRALIKLAR DÖNÜYOR

Göztepe’nin geçen sezon farklı takımlara kiralık gönderdiği futbolcular yeni sezon öncesi ilk etap çalışmalarına katılacak.

Sarı-kırmızılılarda yıllardır kiralık gönderilen İsmail Köse geçen sezonu Düzcespor’da, Doğanay Adanaspor’da, Gökay Erbaaspor’da, Muhammed Enes İstanbulspor’da, Samed Ali BŞB Erzurumspor’da, Yavuz ise Yeni Orduspor’da geçirdi.

Adanaspor’a kiralık gönderilen Kone ile sezonu Bodrumspor’da geçiren Salim’in Göztepe’yle sözleşmeleri sona erdi.

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