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GeriFutbol Göztepe - Beşiktaş maçında Caner Erkin'den şaşırtan görüntü
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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2020 - 17:39,Son Güncelleme:/

Göztepe - Beşiktaş maçında Caner Erkin'den şaşırtan görüntü

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Göztepe - Beşiktaş maçında Caner Erkin'den şaşırtan görüntü

Beşiktaş'ta Göztepe maçına yedek kulübesinde başlayan Caner Erkin, ikinci yarıda çalışmalara katılmadı.

Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maça yedek kulübesinde başlayan Caner Erkin, ikinci yarıda verdiği görüntü ile şaşırttı.

İkinci yarıda kondisyonerin yaptırdığı çalışmalara katılmayan Caner, ısınan yedek oyuncuları kulübede oturarak izledi.

Caner Erkin, yedek oyuncularla beraber ısınmamasına rağmen 68. dakikada Tyler Boyd yerine oyuna dahil oldu.

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