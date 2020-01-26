Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi Gökhan Gönül'den kötü haber
Beşiktaş’ta faranjit olan Gökhan Gönül, Göztepe maçı ilk 11’inde olmayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den kötü haber geldi.
Faranjit olan Gökhan Gönül, takımının Göztepe ile oynayacağı maçta ilk 11'de yer alamayacak.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Adem Ljajic, Lens ve Dorukhan ile birlikte cezalı Elneny, Göztepe maçının kadrosunda yer almamıştı.
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