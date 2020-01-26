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GeriFutbol Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi Gökhan Gönül'den kötü haber
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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2020 - 13:43,Son Güncelleme:/

Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi Gökhan Gönül'den kötü haber

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Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi Gökhan Gönül'den kötü haber

Beşiktaş’ta faranjit olan Gökhan Gönül, Göztepe maçı ilk 11’inde olmayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den kötü haber geldi.

Faranjit olan Gökhan Gönül, takımının Göztepe ile oynayacağı maçta ilk 11'de yer alamayacak.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Adem Ljajic, Lens ve Dorukhan ile birlikte cezalı Elneny, Göztepe maçının kadrosunda yer almamıştı.

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