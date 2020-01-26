Kritik karşılaşma Göztepe – Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın Göztepe maçına kimle çıkacağı belli olmuştu. Siyah beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe ile oynanacak maça yardımcı antrenör Şenol Fidan ile çıkacağı belirtildi. Kadroda sakatlığı bulunan Ljajic, Rebocho ve Lens ile cezalı olan Elneny yer almazken, uzun süredir kadroda olmayan Douglas, Göztepe maçı kafilesinde yer aldı. Peki, Göztepe – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe Beşiktaş maçı 26 Ocak Pazar günü saat 16:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...



Göztepe - Beşiktaş maçı için bazı yollar kapanacak



SÜPER Lig'in 19'ncu haftasında bugün oynanacak Göztepe - Beşiktaş maçı için İzmir'deki bazı sokak ve caddeler araç trafiğine kapatılacak.

Her iki takım, Süper Lig'in 19'ncu haftasında oynanacak maç için hazırlıklarını gerçekleştirdi. Göztepe, İstanbul ekibini beklerken; İzmir Emniyet Müdürlüğü ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kentte çeşitli önlemler aldı. Bu kapsamda statta ve çevresinde 2 bin 152 polis ile 750 özel güvenlik görevlisinin görev alacağı belirtildi. Bunun dışında maç için kentteki bazı sokak ve caddelerin araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaparak uyarılarda bulundu:

"Göztepe Gürsel Aksel Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan Gürsel Aksel Stadyumu'nun trafik düzeni ve güvenlik önlemleri açısından sadece maç günleri; Gürsel Aksel Bulvarı'nın Mithatpaşa Caddesi ve İnönü Caddesi arasında kalan kısmı, 15'nci Sokağın Mithatpaşa Caddesi ile 15/2 Sokak arasındaki kısmı araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca Mithatpaşa Caddesi'nin, Fahrettin Altay Meydanı ile 19/1 Sokak arasında kalan kısmı ile bu bölge içinde kalan 20/3, 4/1, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 13/1,13, 20, 20/3, 16, 17/1, 4/2, 4/3, 20/1, 20/2 ve 18 sokaklarının bağlantı noktaları, 21.01.2020 tarih ve 2020/73 sayılı UKEME kararlarıyla Göztepe maçlarının bulunduğu günlerde araç trafiğine kapatılacağından, söz konusu sokaklar üzerinde bulunan araçlar güvenlik nedeniyle çekilecektir."

(FOTOĞRAFLI)