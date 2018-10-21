Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig heyecanı Göztepe Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Deplasmanda oynadığı son üç maçta üstünlük sağlayamayan Beşiktaş, bugün Göztepe ekibinin konuğu olacak. Peki, Spor Toto Süper Lig’in 9. Hafta karşılaşması Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Göztepe Beşiktaş maçına ait bilgiler
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'n 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son beş maçında fire vermeden devam eden ancak deplasmanda oynadığı üç maçta üstünlük yakalayamayan Beşiktaş, Göztepe deplasmanında galibiyet sevinci yaşamak istiyor. Kendi sahasındaki karşılaşmalarında yüzü gülen Göztepe ise Siyah Beyazlı takıma puan kaptırmak istemiyor. Kırmızı kart cezalısı Domagoj Vida, Göztepe deplasmanında görev yapamayacak. Siyah beyazlı oyuncu, 8. haftada oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Peki, iki takımın taraftarlarının da heyecanla beklediği Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Göztepe Beşiktaş maçına ait bilgiler
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son 5 maçında kaybetmeyen ancak deplasmanda oynadığı 3 maçta berabere kalan Beşiktaş bu şanszılığını Göztepe deplasmanında kırmak istiyor. Şenol Güneşli Beşiktaş'ta hedef Göztepe deplasmanında galibiyet. Bu sezon sahasında oynadığı 4 macın üçünü kazanan Göztepe ise Beşiktaş'ı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.
Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
21 Ekim Pazar günü Bornova Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ayrıca mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Göztepe - Beşiktaş muhtemel 11'ler...
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jarome
SAKAT: Traore, Atakan
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Love
SAKAT: Adriano, Ljajic*
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