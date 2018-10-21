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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
21.10.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig heyecanı Göztepe Beşiktaş maçıyla devam ediyor. Deplasmanda oynadığı son üç maçta üstünlük sağlayamayan Beşiktaş, bugün Göztepe ekibinin konuğu olacak. Peki, Spor Toto Süper Lig’in 9. Hafta karşılaşması Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Göztepe Beşiktaş maçına ait bilgiler

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'n 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son beş maçında fire vermeden devam eden ancak deplasmanda oynadığı üç maçta üstünlük yakalayamayan Beşiktaş, Göztepe deplasmanında galibiyet sevinci yaşamak istiyor. Kendi sahasındaki karşılaşmalarında yüzü gülen Göztepe ise Siyah Beyazlı takıma puan kaptırmak istemiyor. Kırmızı kart cezalısı Domagoj Vida, Göztepe deplasmanında görev yapamayacak. Siyah beyazlı oyuncu, 8. haftada oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Peki, iki takımın taraftarlarının da heyecanla beklediği Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Göztepe Beşiktaş maçına ait bilgiler

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Son 5 maçında kaybetmeyen ancak deplasmanda oynadığı 3 maçta berabere kalan Beşiktaş bu şanszılığını Göztepe deplasmanında kırmak istiyor. Şenol Güneşli Beşiktaş'ta hedef Göztepe deplasmanında galibiyet. Bu sezon sahasında oynadığı 4 macın üçünü kazanan Göztepe ise Beşiktaş'ı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş rotasyon hatasına düşmemeliFutbol yorumcusu Uğur Meleke Göztepespor - Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.Ödüllü soruyu cevaplamak için tıklayın:
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Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Ekim Pazar günü Bornova Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ayrıca mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. 

Göztepe - Beşiktaş muhtemel 11'ler...

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jarome
SAKAT: Traore, Atakan

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Love
SAKAT: Adriano, Ljajic*

 

 

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