14 yÄ±l aradan sonra SÃ¼per Lig'de BeÅŸiktaÅŸ ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan GÃ¶ztepe, sÄ±ralamada yakÄ±n markajÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ rakibiyle Ã§etin bir mÃ¼cadeleye Ã§Ä±kÄ±yor. 10 maÃ§ta 11 gol atma baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± elde eden Jahovic'in eksik olacaÄŸÄ± GÃ¶ztepe'de hedef, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ± durdumak olacak. Peki, GÃ¶ztepe BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta hangi kanalda canlÄ± izlenebilecek? Ä°ÅŸte, detaylÄ± bilgiler

GÃ–ZTEPE BEÅžÄ°KTAÅž MAÃ‡I NE ZAMAN SAAT KAÃ‡TA HANGÄ° KANALDA?

SÃ¼per Lig'in 11. haftasÄ± kapsamÄ±nda GÃ¶ztepe, 5 KasÄ±m Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 19.30'da Bornova Ä°lÃ§e Stadyumu'nda BeÅŸiktaÅŸ'Ä± aÄŸÄ±rlayacak. HÃ¼seyin GÃ¶Ã§ek'in yÃ¶neteceÄŸi, Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal YÄ±lmaz'Ä±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Ã¼stleneceÄŸi mÃ¼cadele, Bein Sports kanalÄ±ndan canlÄ± yayÄ±nlanacak.

BEÅžÄ°KTAÅž'A Ä°ZMÄ°R'DE Ã–ZEL Ä°LGÄ°

SÃ¼per Ligâ€™de yarÄ±n deplasmanda GÃ¶ztepe ile karÅŸÄ±laÅŸacak olan BeÅŸiktaÅŸ, bu akÅŸam Ã¶zel uÃ§akla Ä°zmirâ€™e geldi.

Adnan Menderes HavalimanÄ±â€™nda yaklaÅŸÄ±k 500 kadar Siyah-beyazlÄ± taraftar, takÄ±mlarÄ±nÄ± coÅŸkuyla karÅŸÄ±ladÄ±. BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n emektar malzemecisi SÃ¼reyya Soner, taraftarlarÄ±n isteÄŸi Ã¼zerine Ã¼Ã§lÃ¼ Ã§ektirdi. Quaresma ve Atiba iÃ§in tezahÃ¼rat yapan taraftarlar Pepe, Cenk, Babel ve Lensâ€™e de sevgi gÃ¶sterilerinde bulundular.

BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar teknik direktÃ¶r Åženol GÃ¼neÅŸâ€™e Ã§iÃ§ek verirken, futbolcular hayranlarÄ±na imza daÄŸÄ±ttÄ±. BeÅŸiktaÅŸ kafilesini taÅŸÄ±yan otobÃ¼s, taraftarÄ±n yoÄŸun ilgili nedeniyle havalimanÄ±ndan Ã§Ä±kmakta zorluk Ã§ekti. OtobÃ¼sÃ¼n Ã¶nÃ¼ne geÃ§en taraftarlarÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri daÄŸÄ±ttÄ±.

Bu arada Siyah-beyazlÄ± kafilede 2. BaÅŸkan Ahmet Nur Ã‡ebi ve Genel Sekreter Ahmet Ãœrkmezgil de yer aldÄ±.

14 YIL SONRA LÄ°GDE Ä°LK MÃœCADELE

Ä°ki ekip SÃ¼per Lig'de en son, Ä°zmir temsilcisinin kÃ¼me dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n ÅŸampiyon olduÄŸu 2002-2003 sezonunda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. TaraflarÄ±n ligdeki son maÃ§Ä± 2 Mart 2003 tarihinde Ä°stanbul'da oynandÄ± ve siyah-beyazlÄ±lar, kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n 100. yÄ±lÄ± kutlamalarÄ±nÄ±n da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mÃ¼sabakada 7-3 galip geldi.Â



Ã–te yandan BeÅŸiktaÅŸ ile GÃ¶ztepe, 2004-2005 sezonunda TÃ¼rkiye



KupasÄ±'nda birbirlerine rakip oldu. BeÅŸiktaÅŸ, Ä°zmir'deki 2. tur mÃ¼sabakasÄ±ndan 1-0 galip ayrÄ±ldÄ±.



LÄ°GDE 47. RANDEVUÂ



Taraflar, SÃ¼per Lig'de 47. kez birbirlerine rakip olacak.Â



Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda geride kalan 46 maÃ§tan 22'sini BeÅŸiktaÅŸ, 8'ini GÃ¶ztepe kazandÄ±, 16 mÃ¼sabaka da berabere sonuÃ§landÄ±.Â



Gollerde de BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n, GÃ¶ztepe'ye 71-42 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ bulunuyor.Â



BeÅŸiktaÅŸ ile GÃ¶ztepe arasÄ±nda 2002-2003 sezonunda oynanan son lig maÃ§larÄ±nda taraflar Ä°zmir'de 2-2 berabere kaldÄ±, Ä°stanbul'da 7-3 BeÅŸiktaÅŸ kazandÄ±.



BEÅžÄ°KTAÅž, SON 19 MAÃ‡TA BÄ°R KEZ YENÄ°LDÄ°



BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'de GÃ¶ztepe ile yaptÄ±ÄŸÄ± son 19 maÃ§ta sadece bir kez maÄŸlup oldu.



Ä°ki ekip arasÄ±ndaki son 19 maÃ§tan 9'unu kazanan, 9'unda berabere kalan siyah-beyazlÄ±lar, bu sÃ¼re iÃ§inde sadece 27 Nisan 2002 tarihindeki randevuda yenildi.Â



SON 8 MAÃ‡TA 38 GOL ATILDI



Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda SÃ¼per Lig'de yapÄ±lan son 8 maÃ§ta fileler toplam 38 kez havalandÄ±.Â

Taraflar arasÄ±ndaki bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda BeÅŸiktaÅŸ 26, GÃ¶ztepe ise 12 kez gol sevinci yaÅŸadÄ±.Â

BeÅŸiktaÅŸ-GÃ¶ztepe rekabetindeki son 8 randevuda maÃ§ baÅŸÄ±na gol ortalamasÄ± 4,75 olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â



Ä°ZMÄ°R'DEKÄ° MAÃ‡LAR



Ä°ki ekip, yarÄ±n yapacaklarÄ± maÃ§la ligde Ä°zmir'de 24. kez karÅŸÄ±laÅŸacak.Â



Geride kalan mÃ¼sabakalarda BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n galibiyetlerde 9-5 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ bulunuyor. Ä°zmir'de 9 maÃ§ da berabere sonuÃ§lanÄ±rken, BeÅŸiktaÅŸ 30, GÃ¶ztepe ise 21 gol attÄ±.Â



GÃ¶ztepe, Ä°zmir'de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiÄŸi rakibiyle daha sonra evinde yaptÄ±ÄŸÄ± 9 maÃ§Ä± da kazanamadÄ±. Bu sÃ¼re iÃ§indeki mÃ¼sabakalardan 5'ini

kaybeden sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, 4'Ã¼nde berabere kaldÄ±, taraftarlarÄ±na galibiyet sevinci yaÅŸatamadÄ±.



FARKLI SKORLARÂ



BeÅŸiktaÅŸ ile GÃ¶ztepe arasÄ±nda geride kalan 46 lig maÃ§Ä±nda en farklÄ± skora siyah-beyazlÄ±lar imza attÄ±.Â



2001-2002 sezonunda Ä°zmir'de yapÄ±lan maÃ§tan BeÅŸiktaÅŸ 6-0 galip ayrÄ±ldÄ±.Â



GÃ¶ztepe ise toplam 8 kez yendiÄŸi rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.Â



Ã–te yandan, taraftar arasÄ±ndaki son lig maÃ§Ä±nÄ± BeÅŸiktaÅŸ, 2002-2003 sezonunda Ä°stanbul'da 7-3 kazandÄ±. Filelere giden toplam 10 gol, ligdeki 46 randevu iÃ§inde en Ã§ok gol atÄ±lan mÃ¼sabaka olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.Â

EN GOLCÃœ Ä°SÄ°M YOKÂ



GÃ¶ztepe'de geÃ§en haftaki KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ sarÄ± kartla cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸen ve attÄ±ÄŸÄ± 11 golle GalatasaraylÄ± Bafetimbi Gomis'le ligin en golcÃ¼ ismi olan Adis Jahovic, yarÄ±nki maÃ§ta forma giyemeyecek.Â



Hakan Ã‡inemre'nin sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekipte Milos Kosanovic ve Mathieu Peybernes'in durumlarÄ± yapÄ±lacak son kontrollerin ardÄ±ndan netleÅŸecek.Â



GÃ¶ztepe'de Halil Akbunar ise sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunuyor.Â