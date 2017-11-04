Göztepe-Beşiktaş maçı için alarm! 390...

Stres, trafik, gürültü ve zamana karşı bitmek bilmeyen bir yarış... Tüm bu yükün altından kalkmayı başaran şehirli insanları ayakta tutan tek bir güç var: Evde geçirilen huzur dolu saatler... Hal böyle olunca İstanbul'da yaşayanlar merkezden uzaklaşmadan kendilerini mutlu ve güvende hissedebilecekleri yeni yaşam alanlarının arayışı içerisindeler... Validebağ son zamanlarda, konumu, doğası, temiz havası ve sunduğu imkanlar ile şehir yaşantısından beklenileni fazlasıyla karşılayan bir semt olarak ön plana çıkıyor. Biz de İstanbul'un ortasındaki bu cenneti daha yakından tanımanız için 'Validebağ'da yaşam'ı mercek altına aldık!