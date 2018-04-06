Göztepe, Beşiktaş deplasmanında!
Spor Toto Süper Lig'de dış sahada oynadığı son 6 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, yarın Beşiktaş'a konuk olacak.
Ligde 25. haftada iç sahada Antalyaspor'u 2-1 yendikten sonra çıktığı 2 maçta galip gelemeyen Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı,
Kasımpaşa'ya ise 2-0 mağlup oldu. Deplasmanda çıktığı son 6 müsabakada 3 puan alamayan Göztepe, 28. haftaya 40 puanla 8. sırada girdi.
Göztepe, hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabakada yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Beşiktaş'la karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı ekibe ara transfer döneminde dahil olan Demba Ba, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk defa forma giyecek.
Göztepe'de cezalılar Yoan Gouffran ve Milos Kosanovic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu, Kerem Atakan Kesgin, Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Adama Traore'nin oynayıp oynamayacağı daha sonra belli olacak.
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