Göztepe - BB Erzurumspor
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, Bornova Stadı'nda BB Erzurumspor'u konuk edecek. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Göztepe: Beto, Agbenyenu, Titi, Reis, Gassama, Poko, Borges, Tayfur, Castro, Serdar, Ghilas
BB Erzurumspor: Sehic, Hakan, Schwehlen, Kanstrup, Tolga, Taylan, Kone, Eduok, Obertan, Sunu, Opseth
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