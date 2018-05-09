Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: "Galatasaray'ı Bornova'da ağırlayacağız"
Spor Toto Süper Ligin son haftasında şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, ortaya atılan stat dedikodularına son noktayı koydu.
Karşılaşmanın kesinlikle Bornova Stadında oynanacağını ifade eden Sepil, Birileri ortaya çıkıyor, maç Atatürk Stadında oynanabilir deyip fitili yakıyor. Bu konunun tartışılmaya açılması bile trajikomik. Kulüp olarak pozisyonumuz çok net. Sezon başında karşılaşmalarımızı Atatürk Stadında oynamayacağımızı zaten söyledik. Yeni stadımızın inşaatı bitene kadar maçlarımızı Bornova Stadında oynayacağımızı herkese belirttik. Gelecek sezon da böyle olacak" dedi.
"DİĞER KULÜPLERE NASIL DAVRANDIYSAK GALATASARAY'A AYNI ŞEKİLDE DAVRANACAĞIZ"
Galatasarayı da son hafta Bornovada konuk edeceklerini ifade eden Mehmet Sepil, "İlk haftalarda seyircisiz oynadığımız Fenerbahçe ve Trabzonspor müsabakaları da Bornova Stadındaydı. Bu iki kulübe ekstra bilet verdik mi? Bu Galatasaray için de geçerli olacak. Kimse değişik bir muamele görmeyecek. Bizim için her takım eşit, herkes misafirimiz. Diğer kulüplere nasıl davrandıysak Galatasaraya aynı şekilde davranacağız. Zaten Galatasarayın maçı Atatürk Stadında oynama talebi bile olmadı. İstanbuldan birileri bir şeyler söylüyor. Camiada kaygılar oluşuyor. Bizim Göztepe olarak bunlara izin vermememiz gerekir. Sanki kulüple taraftar ayrı düşünüyormuş gibi hava yaratılıyor. Ben de mecburen bu konular hakkında cevap veriyorum. Tekrar ediyorum, Galatasaray ile Bornova Stadında karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.
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