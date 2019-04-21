Göztepe, Başakşehir hazırlıklarına başladı!
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 26 Nisan Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilerek ligde 17. sıraya gerileyen Göztepe, Medipol Başakşehir maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanda, dünkü müsabakada uzun süre forma giyen futbolcular yenilenme antrenmanı yaptı.
Diğer oyuncular ise 5'e 2'nin ardından şut çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte dünkü maçta sakatlanan Yasin Öztekin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre, Kerem Atakan Kesgin, Nabil Ghilas ve Lamine Gassama, idmana katılmadı.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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