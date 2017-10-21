Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u elinden kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor

Bornova Stadı'nda taraftarın müthiş desteği ile 74'üncü dakikada skoru 3-1'e getiren sarı-kırmızılılar 87 ve 90+2'de yediği 2 golle galibiyete ulaşamadı. Teknik ekip ve futbolcular 90 dakika sonunda büyük üzüntü yaşarken, futbolseverler ise kıran kırana geçen mücadelenin ardından alkışlarla takıma moral verdi.

Bu sezon 20 golle en çok gol atan ekiplerden biri olan sarı-kırmızılılar, savunma da ise zaaf yaşamaya devam etti. 9 haftada kalesinde 15 gol gören İzmir ekibi sadece 2-0 kazandığı Osmanlıspor müsabakasında topu ağlarında görmedi. Teknik Direktör Tamer Tuna beraberliğe çok üzüldüklerini açıkladı. Önemli bir avantajdan yararlanamadıklarını ifade eden Tuna, "Maalesef avcumuzdaki maçı kazanamadık" dedi.

Karşılaşmanın genelinde kontrolü elinde tutan tarafın kendileri olduğunu ifade eden teknik adam, "3-1'den sonra verdiğimiz 7-8 pozisyon karakterimize hiç uygun değildi. İleriye çıkarken kaybedeceğimiz topların ne kadar tehlikeli olacağını biliyorduk. Nitekim kaybettiğimiz 4 topun 2'si gol oldu. Rakibe çok fazla orta yaptırdık" ifadelerini kullandı. Hücumda etkili bir görüntü sergilediklerini belirten Tuna, "Gol atmayı çok seviyoruz. Ancak kalemizi iyi savunmamız için geliştirmemiz gereken yönler olacak. Çıkaracağımız dersler mutlaka var. Taraftarımız yine muhteşemdi. Yaşattıkları coşku bizim maçı daha fazla istememizi sağlıyor. Ancak Alanyaspor maçında bunu başaramadık, ne yazık ki 1 puana razı olduk" dedi. Göztepe bu skorla bu sezon evinde 7'nci puanını kaybetti. İzmir ekibi Bornova Stadı'nda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmış, Medipol Başakşehir'e de 2-1'lik skorla boyun eğmişti.

BETO VE PEYBERNES RAHATLATTI

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan kaleci Beto ve stoper Peybernes'ten iyi haberler geldi. Karşılaşmaya devam edemeyen iki oyuncunun son durumu hakkında bilgi veren Teknik Direktör Tamer Tuna, "Beto'nun kasığında bir sakatlığı vardı. Alanya maçında sakatlığı nüksetti, biz de kendisini değiştirdik. Ancak hem Beto'nun hem de Peybernes'in sakatlıkları ciddi değil" diye konuştu. Öte yandan Peybernes'e rejenerasyon antrenmanı sonrası sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. 27 yaşına giren Fransız futbolcuya takım arkadaşları pasta kesti.