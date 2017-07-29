Göztepe Avusturya’dan dönüyor

GÖZTEPE hazırlıklarını pazartesi gününden itibaren İzmir’de sürdürecek. Avusturya’da oynadığı 3 hazırlık maçında İsviçre temsilcisi Zürih’e 6-1 mağlup olan Göztepe, Çekya ekibi Jablonec’i 2-1 yenerken, El Sadd’la 4-4 berabere kaldı.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Avusturya kampının çok verimli geçtiğini belirtti. Kamp sürecinde aralarına yeni katılan oyuncuların olduğunu aktaran Tuna, “Göztepe’nin lig başlayana kadar olması gereken yer bizim adımıza şu anki aşamada çok olumlu. Birkaç transferle alakalı ya oyunculardan ya da kulüplerinden kaynaklanan biraz geç adımlarımız oldu. Ancak geldiğimiz günden itibaren transfer konusunda çok güzel adımlar attık. Başarılı bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum” dedi.





‘TAKVİYE VE ÇALIŞMA SÜRECİ İÇİNDEYİZ’

Tuna, önemli olanın Göztepe’nin lig başlayınca göstereceği performans ve neler yapabileceği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Takımın bize verdiği bir mesaj var. İyi bir takım olduk ama tam bir takım olmadık. Tam takım olma yolunda da hala takviye ve çalışma süreci içindeyiz. Bunlar da tam anlamıyla gerçekleştiğinde hem kendi adıma hem Göztepe adına hem de bizi destekleyecek o coşkulu ve inançlı taraftarımız adına çok iyi maçlar olacak. Böylelikle Göztepe’nin iyi oyunla hak edeceği yere geleceğini düşünüyorum.”