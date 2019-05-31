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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
31.05.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Göztepe, Atınç Nukan'ı istiyor! | Transfer haberleri

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Göztepe, Atınç Nukan'ı istiyor! | Transfer haberleri

Ligin son haftasına kadar korkulu rüya gören ancak MKE Ankaragücü’nü devirerek ligde kalmayı başaran Göztepe, önümüzdeki sezon aynı senaryoyu yaşamamak için kolları sıvadı. Bu bağlamda sarı kırmızılı ekip Leipzig'de sözleşmesi sona eren ve şu an bonservisi elinde olan Atınç Nukan'ı gözüne kestirdi.

Sarı-kırmızılılarda önceliğin savunma ve forvet hattında olduğu öğrenilirken, teknik heyet geçen sezon savunmada yaşanan sıkıntıları tekrar yaşamamak için ince eleyip sık dokuyor. İzmir ekibi geride kalan sezonda savunma oyuncularının yaşadığı sakatlıklar sebebiyle oldukça zorlanmıştı. Sarı-kırmızılı takımın savunma sorunu ligin hemen başında yüzünü gösterdi. 2017/2018 sezonunda sakatlanan Kadu, ligin ilk 8 haftasında hiç süre alamazken ilk kez 9. haftada oynanan Beşiktaş karşılaşmasında görev yapabildi. Deneyimli oyuncu için ligin sonu da güzel bitmedi. 29. haftada oynanan BB.Erzurumspor maçından önce antrenmanda kafasına darbe alan Brezilyalı stoper sezonu erken kapatmış oldu.

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İki oyuncunun büyük şanssızlığı 
Kadu’nun sezonu geç açtığı Göztepe’de hiç beklenmedik anda yaşanan iki sakatlık moralleri altüst etti. Ligin 8. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Traore ön çapraz bağ yırtığı sebebiyle sezonu noktaladı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Nazilli Belediyespor ile karşılaşan Göztepe’de bir pozisyonun ardından sakatlanan Hakan Çinemre oyundan alınırken, yapılan tetkiklerin ardından Hakan’ın sezonu kapattığı açıklandı. Savunmanın bir diğer alternatifi olan Grillo ligde 1 dakika bile süre alamazken, Gassama da ligin son haftalarına doğru sakatlanarak 4 maçta formasından uzak kaldı. Yaşanan sakatlıklar ve Reis’in kart cezası sebebiyle Teknik Direktör Tamer Tuna, 33. haftada oynanan karşılaşmada savunmanın ortasında Titi’nin yanında Alpaslan’a forma vermişti. Hocasının güvenini boşa çıkarmayan Alpaslan, MKE Ankaragücü maçında da savunma ortasında görev yaptı. 

Gündemde Atınç var 
Savunmada yaşanan sakatlıklardan çok çeken sarı-kırmızılı takımda Atınç Nukan isminin öne çıktığı iddia edildi. RB Leipzig ile olan sözleşmesi sona eren Atınç, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Başarılı savunmacının hem bonservis bedeli olmaması hem de Tamer Tuna’nın oyuncuyu yakından tanıması sebebiyle transfer görüşmelerinin ilerleyen günlerde başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. 

Tamer Tuna, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptığı dönemde Atınç Nukan ile çalışmıştı.

Hentbol küçülecek 
Göztepe Hentbol Şube Başkanı Deniz Durmaz, hentbolda önümüzdeki sezon ya bir alt ligde oynayacaklarını ya da genç takımla Süper Lig’de mücadele edeceklerini açıkladı. Takımın bütçesinin düşeceğini açıklayan Durmaz, “Bu sezon takımın bütçesi hiç olmadığı kadar düşecek. Şubenin kurucusu olarak bu duruma en çok üzülen benim. Ancak bunun sebepleri var. Mehmet Sepil, bu takımın hikayesi ve taraftarların şubeye sahip çıkmasından dolayı hentbola yatırım yaptı. Son 4 Süper Lig’de, 3 kez Avrupa kupalarında mücadele eden takımımıza 3 milyon dolar harcama yaptık. Bu parayı Sepil tamamen cebinden finanse etti. Mücadele ettiğimiz takımların çoğu belediye takımı. Herhangi bir destek olmadığı için tüm yük başkanın üzerine kaldı. Ne kadar istemesem de bütçenin düşmesi doğru karar” dedi. 
Takımın geleceği hakkında da bilgi veren Durmaz, “Ya takımı bir alt ligde oynatacağız ya da ligde sadece gençlerle oynayıp küme düşeceğiz. Henüz karar vermedik ve resmi başvurumuz kesinlikle yok. Asıl isteğimiz ligde gençlerle mücadele etmek. Ancak farklı yenilgilerle dramatik şeyler olursa nasıl oluru tartışacağız. Bu takım küme düşse de onların yanındayız derlerse bu opsiyonu değerlendireceğiz. Bayramdan sonra kararı vereceğiz” ifadelerini kullandı. 

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Göztepe ligin son haftasında MKE Ankaragücü'ünü yenerek ligde kalmıştı...

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