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Göztepe armasıyla ilk uçuş!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin armasıyla donatılan Onur Air uçağı, ilk seferinde kulüp yönetimi, futbolcular ile teknik kadroyu taşıdı.

A.A
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin yönetimi, futbolcuları ve teknik kadrosunu taşıyan, kulüp armasıyla donatılan Onur Air uçağı, ilk seferini İstanbul'a yaptı.

Süper Lig'de yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Göztepe Spor Kulübü kafilesi, havayolu sponsoru Onur Air’in sosyal medya üzerinden anketle belirledikleri kulüp armasını taşıyan uçakla saat 16.30'da Atatürk Havalimanı'na geldi.

Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, teknik kadro ve futbolcuları, Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun ile bazı çalışanlar çiçeklerle karşıladı.
Tosun, Sepil ile Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'ya uçak maketi takdim etti.

Kafiledekiler, daha sonra uçak üzerinde 130 metrekarelik alanı kaplayan kulüp arması önünde fotoğraf çektirdi. 

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