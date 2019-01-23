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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
23.01.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Göztepe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Göztepe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda adını son 16 takım arasına yazdıran İzmir ekibi Göztepe, Spor Toto Süper Lig’den rakibi Antalyaspor'u çeyrek final için ağırlayacak. İki takım arasında Antalya'da oynanan ilk müsabaka 3-3'lük bol gollü eşitlikle sonuçlanmıştı. Peki, Göztepe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistleri belirleyecek son 16 turu maçlarında rövanş müsabakaları başladı. Göztepe ile Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında çeyrek finale çıkmak için kıyasıya mücadele edecek. Bu karşılaşmaya kısa bir süre kala maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. İşte, Göztepe Antalyaspor maçına dair detaylar...

Göztepe, ilk maçı 3-3 biten Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun rövanşında Antalyaspor'u bugün sahasında konuk edecek. Bornova Stadı’nda Saat 18.00’de başlayacak mücadele, Aspor'dan canlı yayınlanacak. Öte yandan müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in bu karşılşamada forma giymesi beklenmiyor.

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