Göztepe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası’nda adını son 16 takım arasına yazdıran İzmir ekibi Göztepe, Spor Toto Süper Lig’den rakibi Antalyaspor'u çeyrek final için ağırlayacak. İki takım arasında Antalya'da oynanan ilk müsabaka 3-3'lük bol gollü eşitlikle sonuçlanmıştı. Peki, Göztepe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistleri belirleyecek son 16 turu maçlarında rövanş müsabakaları başladı. Göztepe ile Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında çeyrek finale çıkmak için kıyasıya mücadele edecek. Bu karşılaşmaya kısa bir süre kala maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. İşte, Göztepe Antalyaspor maçına dair detaylar...
Göztepe, ilk maçı 3-3 biten Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun rövanşında Antalyaspor'u bugün sahasında konuk edecek. Bornova Stadı’nda Saat 18.00’de başlayacak mücadele, Aspor'dan canlı yayınlanacak. Öte yandan müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in bu karşılşamada forma giymesi beklenmiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle