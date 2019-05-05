Göztepe - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, Bornova Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Göztepe: Beto, Berkan Emir, Titi, Wallace, Tayfur Bingöl, Castro, Biyogo Poko, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Halil Akbunar, Jerome
Antalyaspor: Boffin, Cissokho, Angelo, Celustka, Sangare, Charles, Yekta Kurtuluş, Serdar Özkan, Fredy, Amilton, Mevlüt Erdinç
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