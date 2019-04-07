Göztepe - Akhisarspor (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, Bornova Stadı'nda Akhisarspor'u konuk ediyor. Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebilirsiniz...
İlk 11'ler...
Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Lumor, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome.
Akhisarspor: Lung, Kadir, Caner, Cocalic, Zeki, Rotman, Aykut, Güray, Sissoko, Manu, Bokila.
GÖZTEPE - AKHİSARSPOR MAÇINDAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Akhisarspor'u konuk eden Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, son maçlarda yedek oturttuğu kanat oyuncusu Halil Akbunar'a 11'de şans verdi. Kanatta görev alan Serdar Gürler'i kulübeye çeken Tuna, stoperde ise Reis'in yerine Kadu'ya şans tanıdı.
Akhisarspor'da ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'la oynanan maçta dizinden sakatlanan golcü Elvis Manu, Göztepe maçına yetişti. Yoğun tedavi programı uygulanan Hollandalı forvetin maçtan önce kendisini iyi hissettiğini ve oynamak istediğini kurmaylara söylediği bildirildi. Teknik direktör Cem Kavçak, Manu'yu 11'de sahaya çıkarttı. Göztepe'de sakatlıkları süren sol bek Traore ve orta saha Atakan kafilede yer almazken, konuk yeşil-siyahlılarda ise Mustafa, Bora, Musa ve Lopes mücadele olmayan isimlerdi.
Milli maç ve yerel seçimlerin ardından takımlarına kavuşan Göztepeli ve Akhisarsporlu futbolseverler karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Günler öncesinden biletleri tüketen Göztepeli taraftarlar Bornova Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Kümede kalma yarışında takımı yalnız bırakmayan sarı-kırmızılılar atkı, flama ve bayraklarla görsel şov yapıp, futbolcuları birer birer tribünlere davet etti. Yaklaşık 250 Akhisarlı taraftar da kale arkasında maçı izledi.
Sezonun ilk yarısında Göztepe'de oynayan Arnavut forvet Sokol Cikalleshi bu kez eski takımına rakip oldu. İlk devrede Akhisarspor'la deplasmanda oynanan maçta sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkan tecrübeli forvet, bu maça ise yedek kulübesinde başladı. Geçen sezon yine Göztepe'nin kadrosunda yer alan orta saha Rajko Rotman da Akhisarspor'da 11'de görev aldı.
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