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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
23.12.2018 - 13:55, Son Güncelleme:

Göztepe, 5 hafta sonra 3 puanla tanıştı!

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Göztepe, 5 hafta sonra 3 puanla tanıştı!

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Kadir Has Stadı’nda Ankaragücü’nü 3-0 yenerek 5 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdıran Göztepe derin bir nefes aldı.

Haftalardır oynadığı kötü futbol ve aldığı sonuçlarla taraftarını üzen sarı-kırmızılılar, eski teknik patronu Bayram Bektaş’ın çalıştırdığı Ankaragücü’ne patladı.

Pozitif futbol ve farklı galibiyetle kara bulutları dağıtan Göztepe tatile oldukça mutlu girdi. Bektaş’ın yerine dümene geçen deneyimli çalıştırıcı Kemal Özdeş de 0-0 sona eren Bursaspor maçının ardından ikinci müsabakasında galibiyetle tanıştı.

En çok eleştirilen oyuncuların başında gelen golcü Jerome ve kanat oyuncusu Gouffran’ın da skora katkı sağlaması Göztepe cephesini ayrıca sevindirdi. Takımın en skorer ismi Yasin’den boynundaki sakatlığı nedeniyle yararlanamayan İzmir ekibinde 11’de sahaya çıkan Fransız Gouffran bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

Devreyi 22 puanla orta sıralarda noktalayan Göztepe ara transfer döneminde yapacağı takviyeler için de çalışmalarını hızlandırdı.

Kemal Özdeş çok kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. İki tamımın da son 5 haftada kötü sonuçlara imza attığını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Bizim için kazanmak son derece önemliydi. Çok mutluyum ve oyuncularımı kutluyorum. Maçın ilk 10 dakikalık bölümünde üretken olamadık ama rakibe de pozisyon vermedik. İkinci yarı takımım daha doğru oynadı. Bunu karşılığını da 3 puan alarak gördük. Devreyi güzel bitirdik artık ligin ikinci yarısı için planlama başlayacak. Göztepe her zaman ligin üst sıralarını hedefleyecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda da tur atladık. Kupada da başarılı olmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

Göztepe bu sezon Trabzonspor’un ardından Ankaragücü’ne de yenerek deplasmanlardaki 2’nci galibiyetini aldı. İzmir ekibi 2-14 Ocak tarihleri arasında Belek’te kampa girecek.

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