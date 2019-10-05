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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.10.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Göztepe 4-0 Kayserispor

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Göztepe 4-0 Kayserispor

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesi, İzmir'de Göztepe'nin konuğu Kayserispor oldu. Göztepe, rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanı aldı.

 

7. dakikada sağ kanattan korner kazanan Göztepe'de, Soner Aydoğdu'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Alpaslan Öztürk, takımını öne geçirdi: 1-0
25. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası dışında düşürülmesiyle serbest vuruş kazanan İstikbal Mobilya Kayserispor'da, Atila Turan'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
29. dakikada Rienstra'nın müdahalesi sonucu Joreme'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi. 32. dakikada atışı kullanan Serdar Gürler, topu filelere gönderdi. Penaltının ardından VAR'a giden Cüneyt Çakır, oyuncunun topa 2 kez müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.
42. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde savunma oyuncularından seken topla ceza sahası dışından buluşan Soner Aydoğdu'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 2-0
45. dakikada Serdar Gürler'in sol kanattan taşıdığı meşin yuvarlağı ceza sahası dışında alan Napoleoni, defansı çalımlayıp vurduğu top, ağlarla buluştu: 3-0
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yendi.
50. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Napoleoni, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0
67. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı kornerde Alpaslan Öztürk'den seken topa vuran Castro, meşin yuvarlağı direğin yanından dışarı attı.
70. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor atağında ceza sahası içinde defansı çalımlayan Hasan Hüseyin Acar'ın vuruşunda top, direkten döndü.
85. dakikada Göztepe'nin atağında Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortada Jerome'nin vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Lung, dışarı çeldi.
90 1. dakikada Tavares'in ceza sahası içinde yerde kalması üzerine hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısı üzerine hakem, müdahalenin ceza sahası dışında olduğunu belirtip serbest vuruş kararı verdi. Atila Turan'ın kullandığı serbest vuruş, defanstan döndü.

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Aleks Taşcıoğlu,
Göztepe: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Titi, Alpaslan Öztürk, Mossoro (Dk. 45 Castro), Serdar Gürler (Dk 86 Atakan Keskin), Poko, Gassama, Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu (Dk. 64 Halil Akbunar), Napoleoni
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Abdennour, Jean Poulain, Hasan Hüseyin Acar, Umut Bulut (Dk. 45 Tavaras), Lopes, Atila Turan, Nurettin Korkmaz (Dk. 54 Ziya Alkurt), Djedje, Madiba (Dk 86 Emre Demir), Rienstra
Goller: Dk. 7 Alpaslan Öztürk, Dk. 42 Soner Aydoğdu, Dk. 45, Dk. 50 Napoleoni (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 29 Rienstra, Dk. 41 Poulain (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 74 Titi (Göztepe)

Göztepe 4-0 Kayserispor

Göztepeli Serdar Gürler ile araba sohbeti...

Göztepe 4-0 Kayserispor

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