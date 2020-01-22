Göztepe 2-2 Antalyaspor

Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Göztepe, Antalyaspor'u konuk etti. İlk maçı 4-3 kazanan Antalyaspor, rövanş maçında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında ceza alanı içinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda top üstten auta gitti.

29. dakikada Leo'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Serdar Gürler'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstte dışarı çıktı.

31. dakikada Antalyaspor öne geçti. Mukairu'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Harun Alpsoy'un vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

33. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Serdar Gürler'in ortasında ceza alanı içindeki Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, top kaleciden döndü. Meşin yuvarlağı takip eden Tripic, topu filelere gönderdi: 1-1.

41. dakikada Antalyaspor bir kez daha üstünlük kurdu. Hızlı gelişen Antalyaspor atağında ceza alanına girerken topla buluşan Mukairu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1.

48. dakikada Mossoro'nun yaptığı ortada Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren Antalyasporlu oyuncular topu uzaklaştırdı.

55. dakikada müsabakaya tekrar eşitlik geldi. Sağ kanatta Gassama'nın pasında ceza sahası dışında sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın güzel şutunda meşin yuvarlak diğer taraftan filelere gitti: 2-2.

64. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada Deniz'in kafa vuruşunda direğe çarpan top kaleci Ferhat'ta kaldı.

Müsabakada 64. dakikada oyuna giren Amilton, 76. ve 86. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kalan Antalyaspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu



Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Satman, Bilal Gölen

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Gassama, Titi, Borges, Leo, Serdar Gürler, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu (Dk. 46 Castro), Tripic (Dk. 46 Halil Akbunar), Mossoro (Dk. 69 Jerome), Deniz Kadah

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Celustka (Dk. 74 Charles), Kudriashov, Ribeiro, Ufuk Akyol, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy (Dk. 83 Leschuk), Sinan Gümüş (Dk. 64 Amilton), Mukairu

Goller: Dk. 31 Harun Alpsoy, Dk. 41 Mukairu (Antalyaspor), Dk. 33 Tripic, Dk. 55 Halil Akbunar (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 86 Amilton (Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 45 1 Borges (Göztepe)

GÖZTEPE HAFTA SONU YENİ STADA GEÇİYOR

Göztepe, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçla yeni stadına kavuşacak.



Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Göztepe'nin yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılışına Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kasapoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede devrime imza attıklarını belirterek, "Dünya ile rekabet edebilecek tam donanımlı bir tesisi daha İzmirlilerin hizmetine sunuyoruz. Ülkemizin her yanında devasa tesislerimiz var. Dünya ile rekabet edebilecek tam donanımlı tesislere sahibiz. Bu tesisleşmeyi spordaki başarıları da yukarıya taşıyarak taçlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.



Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde son 18 yıldır tesisleşmede önemli yol katettiklerini, yapılan yatırımlarla meyveleri artık toplamak istediklerini kaydetti.



"Tesisleşme konusunda zaten çok ileri noktadayız." diyen Bakan Kasapoğlu, ancak yatırımlar konusunda hiçbir zaman "yeterli” gibi bir anlayışları olmadığını aktardı.



Bakan Kasapoğlu, İzmir'de cumhuriyet ile yaşıt hatta cumhuriyetten önce kurulan takımlar olduğuna ve bu takımların geçmişte büyük başarılara imza attıklarına işaret etti. Göztepe Stadı'nı pazar günü açacaklarını ve Alsancak Stadı'nda da çalışmaların hızla sürdüğünü kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Güzel İzmirimize, İzmir halkımıza, İzmirli sporseverlere hayırlı olsun.” değerlendirmesinde bulundu.

Yapımı iki yıl süren Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kriterlerine uygun şekilde tasarlandı.



20 bin kişi kapasiteye sahip stadyum, TFF'nin yapmış olduğu talimat değişikliği ile kale arkalarına ayakta seyirci alınması kapsamında, Beşiktaş maçının ardından 25 bine çıkarılacak.



Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, eğlence merkezleri, spor müzesi, sergi alanları, yeme-içme alanları ve kapalı otoparkı ile çok yönlü hizmet verecek.





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