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Haber Giriş: 26.01.2020 - 10:57,Son Güncelleme:/

Göztepe 2–1 Beşiktaş | Maçın özeti ve golleri

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Göztepe 2–1 Beşiktaş | Maçın özeti ve golleri

Süper Lig'in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu’nun açılış maçında Göztepe, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

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  • Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, Göztepe - Beşiktaş maçı ile açıldı İlk fotoğraflar...
  • Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, Göztepe - Beşiktaş maçı ile açıldı İlk fotoğraflar...
  • Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, Göztepe - Beşiktaş maçı ile açıldı İlk fotoğraflar...
  • Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, Göztepe - Beşiktaş maçı ile açıldı İlk fotoğraflar...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Halil Akbunar ve 45+2'de Borges attı. Beşiktaş'ın tek sayısı 38. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ile geldi.

Bu sonuçla birlikte Göztepe, yeni stadına 3 puan ile başlarken Beşiktaş, son 5 maçta 4. kez mağlup oldu.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan Emir, Halil Akbunar, Castro, Soner Aydoğdu (Dk. 90 Alpaslan Öztürk), Serdar Gürler, Napoleoni (Dk. 77 Yalçın Kayan), Jerome (Dk. 88 Wilczek)

Beşiktaş: Karius, Douglas (Dk. 58 Gökhan Gönül), Vida, Ruiz, Rıdvan Yılmaz, Boyd (Dk. 68 Caner Erkin), Necip Uysal, Hutchinson, N'Koudou, Diaby (Dk. 88 Umut Nayir), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 25 Halil Akbunar, Dk. 45 3 Borges (Göztepe), Dk. 38 Burak Yılmaz (penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 13 Castro, Dk. 54 Soner Aydoğdu, Dk. 77 Jerome, Dk. 90 4 Beto (Göztepe), Hutchinson (Devre arası), Dk. 52 N'Koudou, Dk. 67 Necip Uysal, Dk. 84 Vida (Beşiktaş)

Göztepe 2–1 Beşiktaş | Maçın özeti ve golleri

 

 

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