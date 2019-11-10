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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.11.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Göztepe 1-1 Yeni Malatyaspor

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Göztepe 1-1 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Göztepe maçın henüz 7. dakikasında Serdar Gürler'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda konuk ekip Gökhan Töre'nin penaltıdan attığı golle 83. dakikada eşitliği yakaladı. Bu golden dakikalar sonra Malatyaspor gole çok yaklaştı. Gökhan Töre'nin şutu iki direğe çarparak auta çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Maç sonu çıkan tartışmalar sonrası  Malatyaspor'da Eren Tozlu, Göztepe'de Alparslan Öztürk ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'de Göztepe-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Göztepe öne geçti. Sağ kanatta güzel hareketlerle ilerleyen Napoleoni'nin ceza alanına girerken aktardığı topla buluşan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı bekletmeden arka taraftaki Serdar Gürler'e aktardı. Serdar Gürler'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. Golden sonra pozisyonda ofsayt olup olmadığı VAR tarafından incelense de gol kararı değişmedi.

14. dakikada Erkan Kaş'tan seken topu önünde bulan Napoleoni'nin ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Farnolle güzel bir hamle ile meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45 4. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde müsait durumdaki Castro'nun dokunamadığı topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 galip bitirdi. İlk devrenin bitiminin ardından hakeme itirazlarda bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antenörü Çağdaş Atan sarı kartla cezalandırıldı.

İKİNCİ YARI

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın 48. dakikasında Serdar Gürler'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Jerome'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

80. dakikada Göztepe ceza sahası içindeki bir mücadelenin ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Berkan Emir'in topa elle müdahalesinden dolayı penaltı kararı verdi. 83. dakikada atışı kullanan Gökhan Töre topu filelere gönderdi: 1-1.

88. dakikada ceza alanı içindeki Gökhan Töre'nin vuruşunda iki direğe de çarpan topu Berkan Emir uzaklaştırdı.

90 2. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Müsabakanın ardından saha içinde Alpaslan Öztürk ile Eren Tozlu'nun arasındaki tartışmanın ardından hakem Arda Kardeşler her iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. İkinci kez sarı kartlarını gören iki isim de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Hakemler: Arda Kardeşler, İsmail Şencan, Alpaslan Dedeş

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Napoleoni (Dk. 86 Deniz Kadah), Soner Aydoğdu (Dk. 80 Yasin Öztekin), Borges, Serdar Gürler (Dk. 74 Halil Akbunar), Castro, Jerome

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Erkan Kaş, Guilherme, Murat Yıldırım (Dk. 73 Ahmet Ildız), Donald (Dk. 66 Eren Tozlu), Gökhan Töre (Dk. 90 4 Mina), Acquah, Jahovic

Goller: Dk. 9 Serdar Gürler (Göztepe), Dk. 83 Gökhan Töre (Penaltıdan) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Alpaslan Öztürk (Maç bittikten sonra) (Göztepe) Eren Tozlu (BtcTurk Yeni Malatyaspor (Maç bittikten sonra)

Sarı kartlar: Dk. 38 Acquah, Dk. 59 Murat Yıldırım, Dk. 71 Hadebe, Dk. 88 Erkan Kaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 60 Soner Aydoğdu, Dk. 67 Jerome, Dk. 82 Berkan Emir, Dk. 83 Borges (Göztepe)


Göztepe 1-1 Yeni Malatyaspor

Göztepe 1-1 Yeni Malatyaspor

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