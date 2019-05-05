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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.05.2019 - 18:22, Son Güncelleme:

Göztepe vites arttırdı! Başakşehir'den sonra...

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Göztepe vites arttırdı! Başakşehir'den sonra...

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Göztepe, geçen haftaki Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından Antalyaspor'u da mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden Göztepe, 31. haftayı düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1 puan önünde 15. sırada tamamladı. Bornova Stadı'ndaki müsabakada 11. dakikada Serdar Gürler'in golüyle 1-0 öne geçen Göztepe, 18. dakikada Mevlüt Erdinç'in golüne engel olamadı. VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltı vuruşunu Deniz Kadah'la değerlendiren Göztepe ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İkinci devrede penaltıdan Deniz Kadah ve Serdar Gürler'le iki gol daha bulan Göztepe, müsabakayı 4-1 kazandı.
Bu sonuçla puanını 33'e çıkaran Göztepe, 31. haftayı düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1 puan önünde 15. sırada kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde bu sezon ilk kez 4 gol birden attı. Ligde gelecek hafta Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, Bursaspor deplasmanının ardından İzmir'deki MKE Ankaragücü karşılaşmasıyla sezonu tamamlayacak. Haftayı mağlubiyetle kapatan Antalyaspor 42 puanda kaldı.

- Serdar Gürler ligde ilk gollerini attı

İspanya ekibi Huesca'dan devre arasında kiralık olarak kadroya dahil edilen Serdar Gürler, sarı-kırmızılı formayla ligdeki ilk gollerini kaydetti. Takımının ilk ve son gollerini atan Serdar Gürler, daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Antalyaspor'a bir gol atmıştı. Göztepe'yi 2-1 öne geçiren gole imza atan Deniz Kadah, maçta aynı zamanda takımının üçüncü golünü de kaydetti. Ligde 5. golüne ulaşan Deniz Kadah geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında olduğu gibi haftayı boş geçmedi.

Antalyaspor'un tek golünü atan ancak mağlubiyetini engelleyemeyen Mevlüt Erdinç, bu sezon 9. golünü kaydetti. Golcü oyuncu Kasımpaşa, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakalarının ardından üst üste 4. maçta da gol sevinci yaşadı. Bu sezon 5. kez kırmızı kartla cezalandırılan Antalyaspor'da takımını 10 kişi bırakan Charles Fernando Basilio da Silva bu sezon 2. kez kırmızı kart gördü. Antalyasporlu taraftarlar maçtan sonra Göztepeli futbolcuları tribüne çağırdı.


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