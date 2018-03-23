Gözler Talisca'nın üzerinde! Büyük heyecan...
Rusya maçı için ilk kez Brezilya forması giyecek olan Anderson Talisca kıymete bindi...
Yeni sezonda Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı merak konusu olan Anderson Talisca Rusya milli maçında görücüye çıkacak.
Gösterdiği başarılı performansın ardından teknik direktör Tete tarafından Brezilya kadrosuna çağrılan yıldız futbolcu, Rusya önünde ilk kez milli formayı terletecek. 19.00'da başlayacak maçın 2. yarısında görev yapması beklenen Talisca'yı Avrupa'nın dev kulüplerinin mercek altına alacağı öğrenildi.
İNGİLİZLER'İN GÖZDESİ
Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Inter gibi kulüplerin temsilcilerinin maçı tribünde takip edeceği belirtiliyor. (Takvim)
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