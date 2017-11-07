Gözler Soldado'da

Hollandalı yıldız Janssen'in sakatlanmasının ardından gözler Roberto Soldado’ya çevrildi.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen İspanyol futbolcu, henüz golle tanışamadı. Janssen’in yokluğu, tecrübeli forvetin kendini göstermesi açısından önemli bir fırsat olacak.
Hollandalı yıldız Janssen'in sakatlanmasının ardından gözler Roberto Soldado’ya çevrildi.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen İspanyol futbolcu, henüz golle tanışamadı. Janssen’in yokluğu, tecrübeli forvetin kendini göstermesi açısından önemli bir fırsat olacak. (Fanatik)