Gözler o toplantıda... Tek tek her şeyi söyleyecek!

Oyuncularına öncelikle teknik-taktik, disiplin, takım ve bireysel psikoloji konularında eksiklerini dile getirecek olan Kocaman, teknik heyetine ise hatalardan oluşan bir rapor hazırlatıyor. Aykut Kocaman'ın sert geçmesi beklenen toplantıda, "Şampiyonluğa inancı olmayanlar şimdi hemen aramızdan ayrılsın" ifadelerini kullanacağı öğrenilmişti.
YETER Ki iSTEYELiM 9 PUANI KAPATIRIZ
Kritik süreçte Fenerbahçe yönetimi de takımı toparlamak için yoğun mesai harcıyor. Yöneticilerin, "Önümüzde daha 23 hafta var. Biz yeter ki isteyelim; 9 puan fark kapanmayacak fark değil. Zira hala fikstür avantajı bizde. Galibiyet serisi yakalamamız halinde yeniden güçlü şekilde şampiyonluk yarışının içinde olabiliriz" diyerek oyunculara ve teknik heyete moral verdikleri öğrenildi. (Fotomaç)