Gözler milli maçta.. Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta?

Türkiye Hırvatistan milli maçı bu akşam Eskişehir'de oynanacak. Karşılaşma öncesinde tüm hazırlıklar tamamlandı. A Milli Takım bu akşam Eskişehir'de kritik bir randevuya çıkıyor. Milli maç öncesinde canlı yayın bilgileri merak ediliyordu. Karşılaşmanın tüm detayları açıklandı. Peki Türkiye Hırvatistan milli maçı bu akşam saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte detaylar

Türkiye Hırvatistan maçı ile bu akşam heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. Geçtiğimiz hafta oynanan Ukrayna karşılaşmasında deplasmanda 2-0 mağlup olan milli takım bu mücadeleden mutlak galibiyet ile ayrılmak istiyor. Karşılaşma öncesi spor severler Türkiye Hırvatistan maçı ertelendi mi? sorusunun cevabını arıyorlardı.. Tüm merak edilen sorular cevap buldu.. Peki Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile bugün yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sekizinci hafta maçında 551. kez sahaya çıkacak. Milliler, 94 yıllık tarihinde yaptığı 550 maçta, biri hükmen olmak üzere 208 galibiyet aldı, 215 kez rakiplerine yenildi

Türkiye Hırvatistan maçı ertelendi mi? Milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak?



Hırvatistan-Kosova maçı yoğun yağış nedeniyle yarıda kalmış ve ertelenmişti. Bu erteleme nedeniyle salı akşamı oynanacak Türkiye-Hırvatistan maçının da erteleneceği iddia edilmişti ancak UEFA, Türkiye-Hırvatistan maçının ertelendiğine dair bir açıklama yapmadı. Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği büyük karşılaşma 21:45'te Yeni Eskişehir Stadyumu'nda gerçekleşecek. Karşılaşma TV 8 kanalından canlı olarak yayınlanacak







Hedef 3'te 3

Grupta 11 puanla 4. sırada yer alan milli takım, son 3 maçını kazanarak Dünya Kupası’na katılmayı hedefliyor. Milliler, son oynadığı 4’ü resmi, 2’si özel toplam 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi gördü. Bu karşılaşmalarda 11 gol atan milliler, kalesinde ise 4 gole izin verdi. Ay-yıldızlı ekip, 2017 yılında yaptığı 5 maçta ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'a karşı geride kalan 8 maçta penaltılar hariç galip gelemezken, 3'ünü yitirdi, 5'inde berabere kaldı. Milliler, EURO 2008'de çeyrek finalde rakibini penaltı atışları sonucunda eleyerek, yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2012 Elemeleri'nde play-off'ta final biletini rakibine kaptırdı



A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki sekizinci maçında bugünkü rakibi Hırvatistan ile 9. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye, 6'sı resmi, 2'si özel geride kalan 8 maçtan 3'ünü kaybederken, 5'inde berabere kaldı, rakibi karşısında penaltılar hariç galibiyet elde edemedi. Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, biri İstanbul'daki müsabakalarda Hırvatistan 10, Türkiye 5 gol buldu. Türkiye, rakibiyle yaptığı 6 resmi maçın 4'ünde gol yollarında suskun kalırken, sadece birinde kalesini gole kapatabildi.



İlk maç 1996'da

İki ülke A milli futbol takımları ilk kez 11 Haziran 1996'da, İngiltere'de düzenlenen 10. Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde karşılaştı. Nottingham kentinde yapılan maçı Hırvatistan, Vlaovic'in 87. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Türkiye ile Hırvatistan ikinci randevuda 12 Haziran 1997'de Japonya'da düzenlenen Kirin Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sendai'deki maç 1-1 sona ererken,Türkiye'nin golünü Ertuğrul Sağlam attı. Taraflar arasındaki üçüncü sınav 31 Mart 2004 tarihinde Zagreb'de yapıldı. 2-2 biten özel maçta Türkiye'nin gollerini Zafer Biryol ve Çağdaş Atan kaydetti.

Penaltılarla gelen yarı final

İki ekip arasındaki en önemli karşılaşma ise EURO 2008'de, Viyana'daki Ernst Happel Stadı'nda oynanan çeyrek final maçı oldu. 20 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatma bölümünün 119. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Türk Milli Takımı, 120+1. dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı. Türk Milli Takımı, penaltılarda Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop ile 3 gol bulurken, Hırvatistan, Modric, Petric ve Rakitic'in ayağından 3 penaltı kaçırdı ve milliler maçtan penaltılarla 3-1 galip ayrılıp, adını yarı finale yazdırdı.

Play-off'ta Hırvatistan güldü

2012 Avrupa Şampiyonası (EURO 2012) Elemeleri play-off turunda birbirlerine rakip olan iki ülke A milli takımları arasında 11 Kasım 2011'de İstanbul'da yapılan maçı Hırvatistan, Olic, Mandzukic ve Corluka'nın golleriyle 3-0 kazandı. 15 Kasım'da Zagreb'de oynanan rövanş maçı golsüz bitti ve EURO 2012 biletini Hırvatlar aldı.

Son maç berabere bitti

Türkiye ile Hırvatistan, tam 1 yıl önce 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, 5 Eylül 2016'da oynanan maçta ev sahibi takım Ivan Rakitic'in golüyle öne geçti, milli takım Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle karşılaşmayı 1-1 tamamladı.

Milli maç öncesi forma satışları tavan yaptı

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Eskişehir’de oynanacak Türkiye - Hırvatistan mücadelesi öncesi forma satışları tavan yaptı. 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında bu akşam Türkiye, Hırvatistan’a karşı mücadele edecekken, kritik karşılaşma öncesi futbolseverler kırmızı-beyazlı formalara yoğun ilgi gösteriyor.

Yaklaşık bir haftadır milli takım formalarının satışında yoğunluk olduğunu belirten Furkan Ersoy, "Milli Takım'ın forma satışları yoğun. Bu yoğunluk yaklaşık bir hafta öncesinden başladı. Milli takımın maçı olduğu zaman da Eskişehirspor’un formaları satılıyor. Ancak rekabete göre Milli Takım'ın formalarına vatandaşların talepleri son derece yoğun oluyor. Sadece Eskişehirliler değil, milli maç için Türkiye’nin diğer illerinden gelen vatandaşlar da çok. Onlar da buralardan forma satın alıyorlar" diye konuştu. Milli formaların fiyat olarak uygun olduğunu ifade eden Furkan Ersoy, başka ürünlere de talebin yoğun olduğunu söyledi.

Hırvatistan, Kosova’yı tek golle devirdi

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Türkiye’nin de yer aldığı I Grubu mücadelesinde Hırvatistan, evinde Kosova’yı 1 - 0 mağlup etti. Aşırı yağış nedeniye 27. dakikada yarıda kalan karşılaşma, bugün Zagreb kentindeki Maksimir Stadı’nda oynandı.

Ev sahibi ekip Hırvatistan’a 3 puanı getiren tek golü 74. dakikada Domagoj Vida kaydetti. Hırvatistan bu galibiyetle puanını 16’ya yükselterek liderliğe yükseldi. Kosova ise 1 puanla son sırada yer aldı.