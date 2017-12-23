Gözler Medel'in üzerinde olacak! Çünkü...

İşte, Uğur Meleke'nin kritik karşılaşmayla ilgili görüşleri...

- Beşiktaş'ın dışarıdaki Sivas maçına içerideki Osmanlı maçıyla aynı 11'le çıkması doğal mı?

- Esasında sürpriz olan bu 11 değil, Osmanlı maçındaki 11'di. Beşiktaş'ın içeride baskı kurması gereken bir maça Atiba-Medel'le çıkması garipsenmişti ama Medel endişeleri boşa çıkardı. Sadece top kazanmakta değil dağıtmakta da çok iyiydi. O yüzden Güneş'in Osmanlı maçı kahramanlarını koruması doğal.

- Beşiktaş, Sivas'a karşı da Osmanlı maçındaki gibi mi oynar?

- Sivas büyüklere karşı farklı oynayan bir takım. Ön tarafa cesurca baskıya çıkıyorlar. Osmanlı Beşiktaş savunmasını presle zorlamamıştı, bu kez farklı bir sınav olabilir. Medel bu kez stoperlerin içine girip oyun kurmaya katkı yapmalı. Yani Beşiktaş'ın Osmanlı maçındaki gibi kolay alan bulacağını sanmıyorum. Zorlanabilir siyah-beyazlılar.

- Kimler ön plana çıkabilir?

- Medel yine en kritik adam. Takımını savunmadan çıkarması gerekebilir. Bir başka dikkat çekici adam Emre Kılınç. Büyüklere karşı büyüdü bu sene. Emre-Kone bağlantısını da konuşabiliriz bugün. Sporseverler Real Madrid-Barcelona'nın son 15 dakikasına takılıp Sivas-Beşiktaş'ı kaçırmasınlar, bence maçın başı enteresan olabilir.