Gözler Emre Akbaba ve Asamoah'ta!

Gazetemiz Galatasaray Muhabiri Ali Naci Küçük, 25 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı takıma transferi konusunda kulübü Aytemiz Alanyaspor'un belirleyici rol oynayacağını söyledi.
Sarı kırmızılıların 4-5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödemeye sıcak bakmadığını vurgulayan Küçük, transferin makul ücretlerde gerçekleşebileceğini ifade etti.
Asamoah transferi konusunda da bilgi veren Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Galatasaray'da transfer önceliğinin Gana'lı oyuncuda olduğunu belirtti. Bu transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşılık sarı kırmızılıların çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Küçük, Galatasaray'ın öncelikle sol bek transferine yatırım yapacağını belirtti.