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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
27.02.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Gözler El Clasico'da!.. Real Madrid Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Gözler El Clasico'da!.. Real Madrid Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Real Madrid Barcelona maçı ile bu akşam nefes kesecek bir mücadele sahne alacak. İspanya Kral Kupası'nda karşılaşacak iki ekibin mücadelesi öncesinde spor severler bu karşılaşma ile ilgili canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. İşte Kral Kupası'nda karşılaşacak olan Real Madrid ve Barcelona maçı öncesi tüm detaylar.

Real Madrid Barcelona Kral Kupası mücadelesi ile bu akşam futbol severler için heyecan veren bir karşılaşma sahne alacak. Tüm dünyada ilgi ile takip edilen bu iki devin mücadelesinde maç öncesi yaşanan gelişmeler spor severler tarafından merakla takip edilirken, canlı yayın bilgileri de internette aranan diğer ilgi çekici konular arasında yer alıyor.

Real Madrid bu mücadeleye kadar sahasında oynadığı 12 karşılaşmanın 8'inde galip gelirken, 1 kez berabere kaldı ve 3 kez mağlup oldu. Madrid temsilcisi bu karşılaşmalarda Rakip filelere 19 gol gönderirken, kalesinde 7 gol gördü. Real Madrid evinde oynadığı mücadelelerde 25 puan toplayarak ligin 3. sorasında 48 puanla yer alıyor.

Barcelona bu yıl deplasmanda oynadığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak dış sahada 27 puan toplamayı başardı. Konuk olduğu deplasmanlarda 26 gol atan Barcelona, kalesinde 10 gol gördü.

Real Madrid Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Real Madrid Barcelona Kral Kupası mücadelesi ülkemizde canlı yayınlanmayacak. Türkiye saati ile saat 23:00'da başlayacak olan karşılaşmayı SporArena'dan canlı anlatımlarla dakika dakika takip edebilirsiniz.

Real Madrid'de son durum

Mariano Diaz ve Jesus Vallejo maç kadrosuna alınmadı, Marcos Llorente ise sakat.

Camp Nou'dan 1-1'le dönen Real Madrid, Santiago Bernabeu'da fişi çekip adını finale yazdırmak istiyor.

İç sahada, 10 gün önce Girona'ya kaybetmeleri herkesi şaşkına çevirmişti ama o yenilgi öncesinde 4 resmi maçın 3'ünü gol yemeden kazanmışlardı.

Barcelona'da son durum

Kevin-Prince Boateng, Madrid kafilesinde yer almadı.

Rafinha ve Thomas Vermaelen de sakatlıkları nedeniyle El Clasico'da forma giyemeyecek.

Son olarak Sevilla deplasmanında, Messi önderliğinde müthiş bir zafere imza atıp ligdeki zirve keyfini sürdürdüler. Madrid deplasmanında da Real'e karşı son maçlarda üstünlükleri söz konusu...

Bernabeu'daki son 6 resmi maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldılar!

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