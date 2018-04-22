Gözden kaçan o an: İkisi de atılmatlıydı
Eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, Alanyaspor - Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı.
10’da Muslera ile Douglas’ın mücadelesinde penaltı yok, devam doğru.
34’TE Serdar Aziz ve Belhanda da rakiplerine yaptıkları hareket nedeniyle sarı görmeliydi.
44’TE Tzavellas’ın Serdar’ın suratına hamlesinin karşılğı sarı.
56’DA Sackey, Belhanda’ya ayağı ve koluyla vurdu. Belhanda, Sackey’in sırtına yumruk attı. İkisi de atılmalıydı.
58’DE Serdar Aziz’in Douglas’a hareketi penaltı ve sarı.
63’TE ofsayt yoktu. Devamında Muslera, Douglas’ı indirdi. Penaltı ve sarı verilmeliydi. Kemal Yılmaz, yanlış bayrak kaldırdı.
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