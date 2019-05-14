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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
14.05.2019 - 19:08, Son Güncelleme:

Gözde Yılmaz: "VakıfBank'tan teklif gelince..."

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Gözde Yılmaz: "VakıfBank'tan teklif gelince..."

VakıfBank Spor Kulübü'nün yeni transferi Gözde Yılmaz, ''VakıfBank'tan ilk teklif geldiğinde çok heyecanlandım, kalbim 'güm güm' atmaya başladı. 'VakıfBank formasını giymek, burada ter dökmek nasıl olurdu' diye hayal kurmaya çalıştım. Burada olduğum için çok mutluyum ve bu sezon için çok heyecanlıyım'' dedi.

2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, Sultanlar Ligi Şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank Spor Kulübü'nün yeni transferi Gözde Yılmaz, kulübün resmi YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. VakıfBank'tan ilk teklif geldiğinde çok heyecanlandığını söyleyen 27 yaşındaki pasör çaprazı, sarı-siyahlı formayla başarılar kazanmak için hazır olduğunu ifade etti.

İşte VakıfBank'ın yeni transferi Gözde Yılmaz'ın kısa röportajı:

- Gözde Yılmaz kimdir. Voleybola nasıl başladın?

9 Eylül 1991'de Ankara'da doğdum. Voleybola 9 yaşında Ankara'da okul takımında başladım. İki sene okul takımında oynadıktan sonra okulumun kulüp takımında lisanslı olarak oynamaya başladım. 2007'de İstanbul'a geldim, 12 senedir İstanbul'dayım.

- VakıfBank'tan ilk teklif geldiğinde neler hissettin?

“VakıfBank'tan ilk teklif geldiğinde çok heyecanlandım, kalbim 'güm güm' atmaya başladı. 'VakıfBank formasını giymek, burada ter dökmek nasıl olurdu' diye hayal kurmaya çalıştım. Burada olduğum için çok mutluyum ve bu sezon için çok heyecanlıyım. Sınırlarımı zorlamaya ve VakıfBank'la yeni başarılara koşmaya hazırım''

- Giovanni Guidetti'yle A Milli Takım'da çalışma fırsatı buldun. Giovanni'yle çalışmak nasıl bir duygu?

Giovanni, her voleybolcunun çalışması gereken bir antrenör. Çünkü çok hırslı, kendini asla tekrar etmeyen, yeniliklere açık ve kendini geliştirmek isteyen birisi. Sporcularına da bu mantaliteyi aşılamaya çalışıyor. Başarısının nedeninin de bu olduğunu düşünüyorum. Kendisiyle çalışacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım.

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