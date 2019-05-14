Gözde Yılmaz: "VakıfBank'tan teklif gelince..."
VakıfBank Spor Kulübü'nün yeni transferi Gözde Yılmaz, ''VakıfBank'tan ilk teklif geldiğinde çok heyecanlandım, kalbim 'güm güm' atmaya başladı. 'VakıfBank formasını giymek, burada ter dökmek nasıl olurdu' diye hayal kurmaya çalıştım. Burada olduğum için çok mutluyum ve bu sezon için çok heyecanlıyım'' dedi.
2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, Sultanlar Ligi Şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank Spor Kulübü'nün yeni transferi Gözde Yılmaz, kulübün resmi YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. VakıfBank'tan ilk teklif geldiğinde çok heyecanlandığını söyleyen 27 yaşındaki pasör çaprazı, sarı-siyahlı formayla başarılar kazanmak için hazır olduğunu ifade etti.
İşte VakıfBank'ın yeni transferi Gözde Yılmaz'ın kısa röportajı:
- Gözde Yılmaz kimdir. Voleybola nasıl başladın?
9 Eylül 1991'de Ankara'da doğdum. Voleybola 9 yaşında Ankara'da okul takımında başladım. İki sene okul takımında oynadıktan sonra okulumun kulüp takımında lisanslı olarak oynamaya başladım. 2007'de İstanbul'a geldim, 12 senedir İstanbul'dayım.
- VakıfBank'tan ilk teklif geldiğinde neler hissettin?
“VakıfBank'tan ilk teklif geldiğinde çok heyecanlandım, kalbim 'güm güm' atmaya başladı. 'VakıfBank formasını giymek, burada ter dökmek nasıl olurdu' diye hayal kurmaya çalıştım. Burada olduğum için çok mutluyum ve bu sezon için çok heyecanlıyım. Sınırlarımı zorlamaya ve VakıfBank'la yeni başarılara koşmaya hazırım''
- Giovanni Guidetti'yle A Milli Takım'da çalışma fırsatı buldun. Giovanni'yle çalışmak nasıl bir duygu?
Giovanni, her voleybolcunun çalışması gereken bir antrenör. Çünkü çok hırslı, kendini asla tekrar etmeyen, yeniliklere açık ve kendini geliştirmek isteyen birisi. Sporcularına da bu mantaliteyi aşılamaya çalışıyor. Başarısının nedeninin de bu olduğunu düşünüyorum. Kendisiyle çalışacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım.
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