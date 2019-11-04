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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
04.11.2019 - 20:38, Son Güncelleme:

Gözde Kırdar’ın forması ölümsüzleşti

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Gözde Kırdar’ın forması ölümsüzleşti

Aktif sporculuk yaşamına geçtiğimiz sezon nokta koyan, VakıfBank ve Türk Voleybol Milli takımının kaptanı Gözde Kırdar'ın forması, VakıfBank Spor Sarayı’nda yapılan görkemli bir törenle emekliye ayrıldı.

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  • Gözde Kırdarın forması emekliye ayrıldı
  • Gözde Kırdarın forması emekliye ayrıldı
  • Gözde Kırdarın forması emekliye ayrıldı
  • Gözde Kırdarın forması emekliye ayrıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süleyman ARAT - Törene TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vakıfbank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Asbaşkanı Özkan Mutlugil, Gözde Kırdar’ın ailesi ile  eski ve son takım arkadaşları katıldı.

ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH: "GÖREVİMİZ YENİ GÖZDE'LER YETİŞTİRMEK"
VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, ''19 yıl boyunca 'Bu Ailenin Gözde'si olan 'Efsane Kaptanımız' için bir araya geldik. Gözde Kırdar, 1999 yılında Kütahya'dan gelip, büyük VakıfBank ailesine katıldı. Koşullar ne olursa olsun, çalışkanlığı, hırsı, azmi, güçlü ve pes etmeyen karakteriyle gönlümüzde taht kurdu'' diye konuştu.

" VAKIFBANK OLARAK KIZLARIMIZIN 'YANINDAKİ GÜCÜZ' "
VakıfBank Spor Kulübü'nün dünyanın en büyük voleybol kulübü ve sporcular için bir cazibe merkezi haline geldiğine dikkat çeken Üstünsalih, ''Bankamızın voleybola olan yatırımı, spor tarihimizde de bir mihenk taşı olmuştur. Türk kadınının 'Yanındaki Güç' olduğumuz için çok mutluyuz ve iyi ki bu anlamlı hikâyenin bir parçasıyız'' açıklamasında bulundu.

''VakıfBank olarak kulübümüzün sportif başarıları ile büyük gurur duyuyoruz'' diyen Üstünsalih, sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Burada altını çizmek istediğimiz konu 'Türk kadınının başarısı'dır. VakıfBank olarak doğru yöntem, teşvik ve yatırımla Türk kadınının dünyada neler başarabileceğini gösterdik. Örneğin bu yaz Milli Takımımıza, tüm yaş kategorilerinde en çok oyuncu gönderen kulüplerden biri olduk. Kulübümüzün ana ilkesi daha çok kızımıza ulaşmak ve onlara neler başarabileceklerini göstermektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gözde Kırdar gibi kızlarımızı Türk voleyboluna kazandırmaya devam edeceğiz.''

GÖZDE KIRDAR: "VAKIFBANK'TA HAYALLERİMDEN ÖTE BİR KARİYER YAŞADIM"
VakıfBank'ın efsane kaptanı Gözde Kırdar ise ''Böyle bir veda hayal etmemiştim. Zaten VakıfBank'ta her zaman hayallerimden ötesini yaşadım. Bu güzel organizasyon için tüm VakıfBank ailesine çok teşekkür ediyorum. Benim üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. VakıfBank benim yuvam. Bu ailede 20 kupa kazandım. Kızım beni sahada hiç izleyemedi ama bugünü ona büyüyünce izleteceğim. Onu da kendim gibi hırslı ve azimli bir birey olarak yetiştireceğime söz veriyorum'' dedi. 

Düzenlenen tören sonrasında Gözde Kırdar'a 2 numaralı formasını Abdi Serdar Üstünsalih takdim ederken, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Türk voleyboluna hizmetlerinden dolayı plaket verdi.

Kariyerinde 2 Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar ligi kupası, 6 Türkiye lig şampiyonluğu, 3 Türkiye kupası, 3 Türkiye Süper Kupası, 1 Challenge kupası, 1 Top Teams kupaları bulunan Gözde Kırdar, 20 yıl önce Kütahya’da voleybola başladı.

Ardından, Güneş Sigorta alt yapısına geçti 2000 yılında yeni adı VakıfBank olan kulüpte 8 yıl kaptan olan Gözde, 2 numaralı formayla özdeşlemişti. 2016 yılında Fenerbahçe erkek voleybol takımı kondisyoneri Alessandro Bracceschi ile evlenen ve voleybolu bıraktığını açıklayan Gözde’nin 9 aylık Mavi adlı bir kızı bulunuyor.

Gözde Kırdar'ın VakıfBank'taki kupa koleksiyonu
2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası (2013, 2017)
4 CEV Şampiyonlar Ligi (2011, 2013, 2017, 2018)
6 Türkiye Ligi (2004, 2005, 2013, 2014, 2016, 2018)
3 Türkiye Kupası (2013, 2014, 2017)
3 Şampiyonlar Kupası (2013, 2014, 2017)
1 Top Teams Kupası (2004)
1 CEV Challenge Kupası (2005)

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