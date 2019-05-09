Görüşmeler başladı! Eljif Elmas'a flaş teklif...
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin radarına giren Eljif Elmas'ın geleceği şekilleniyor.
Süper Lig'in ikinci yarısında yaptığı çıkışla dikkat çeken Eljif Elmas için İtalyan ekibi, sarı-lacivertlilere teklif yaptı.
Fiorentina'nın genç yıldızın bonservisi için 11 milyon euro'ya (Yaklaşık 77 milyon TL) kadar çıktığı belirtiliyor. Fenerbahçe ile Fiorentina arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Yönetimin, Eljif'in bonservisinden en az 14-15 milyon euro gelir beklediği, gelecek parayı transferde kullanacağı ifade edildi.
En son Kasımpaşa maçında bir gol atan 19 yaşındaki Eljif, çıkana kadar takımın en iyileri arasındaydı. Genç oyuncu bu sezon Konyaspor ve Galatasaray filelerini de havalandırdı.
Eljif Elmas'ın başta Leicester City olmak üzere Tottenham, Real Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester City tarafından da takip edildiği iddia ediliyor.
Lyon'un da genç futbolcuyu radarında tuttuğu belirtildi.
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