Görüşme yapıldı! Olcay Şahan'da son dakika...
Yönetim, devre arasından bu yana kadro dışı olan Olcay Şahan ile yeniden masaya oturdu.
Sezon sonuna kadarki süreç göz önünde bulundurulduğunda 2 milyon Euro’ya yakın alacağı olan Olcay’a, “Alacağında indirime git, takıma dön. Sezon bitiminde de transferinde kolaylık sağlayalım” denildi.
Gurbetçi futbolcunun bu öneriye sıcak baktığı öğrenilirken, hafta sonuna kadar bu konunun netlik kazanması bekleniyor.
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